أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب من الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» تزويده بالخطة المستقبلية لطرح مناقصة إنشاء مجمع بتروكيماويات الزور البالغ كلفته المالية 10 مليارات دولار، وذلك بعد قيام 7 تحالفات عالمية ومحلية بعملية إعادة التأهيل وانسحاب أخرى فيما قدمت بعضها تظلما من عدم التأهيل للدخول في المناقصة المزمع طرحها من قبل الشركة خلال 2022.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «جهاز المناقصات» قرر تأجيل البت في كل القرارات التي تقدمت بها التحالفات العالمية السبعة لحين ورود كتاب لاحق من شركة كيبك يفيد بالتوجه المستقبلي لطرح المناقصات، حيث طلبت شركة فلور الانسحاب من إجراءات التأهيل لمقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل لمشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور.



فيما طلبت شركة مركز العمر للتجارة العامة والمقاولات بتغيير موكلهم اس كيه اي سي وإضافة شريك مناسب وهو شركة هيونداي كومبني ليمتد (اتش أي سي) للتحالف مع شركة بتروفاك.



الى ذلك طلبت شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده الانسحاب من إجراءات التأهيل.



وطلبت شركة لارسن آند توبرو ليمتد التأهيل لعمليات الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل على أساس فردي كمناقص وحيد في عمليات تقديم العطاءات اللاحقة.



إلى ذلك طلبت شركة هيونداي للهندسة إعادة التأهيل للمشروع من جديد.



وكانت شركة الصمود للتجهيزات البترولية قد تقدمت بشكوى بعد استبعاد موكلها الشركة السنغافورية شركة موبيكوم اوفشور آند مارين والإفادة بعد تقديم طلب انسحاب من أعمال التأهيل والرغبة في ان يتم تأهيلهم للمشروع.

فيما تقدمت شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات وشركة CONSTRUCTION Archirodon بتظلم آخر من عدم إدراجهم ضمن الشركات المؤهلة للمناقصة.



وكانت شركة كيبك نشرت قوائم مقدمي العطاءات المؤهلين لتقديم عطاءات على الحزم الرئيسية الثلاث للمشروع، إذ تم تأهيل 7 مجموعات مسبقا لتقديم عطاءات على الحزمتين الأولى والثانية.



حيث ينقسم المشروع الى 3 مجموعات (حزم) رئيسية كالتالي: 1- الحزمة الاولى: وحدة الجازولين - وحدة العطريات - وحدة مرافق الخدمات للمنطقة والمرافق الخارجية للوحدات، أما المجموعة الثانية فتحتوي على وحدة الأوليفينات - وحدة مرافق الخدمات والمرافق الخارجية للوحدات والبنية التحتية، أما المجموعة الثالثة فتشمل مرافق ميناء التصدير وتشمل خطوط الأنابيب الأرضية والبحرية وميناء التصدير.