قال الرئيس التنفيذي في CMarkits يوسف الشمري، إن البعض قد يكون متفائلا أكثر بشأن أسعار النفط مستقبلا، ويتوقع ارتفاع الأسعار، لكن الارتفاع لن يكون كبيرا. وأضاف الشمري، في مقابلة مع «العربية» أمس، أن العديد من البنوك توقعت ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل بنهاية 2021، وذلك لم يحدث.



واستبعد يوسف الشمري، وصول أسعار خام برنت إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل في 2022، بسبب العديد من العوامل التي تدعم حالة عدم اليقين منها أزمة كورونا ومتحوراته، وقد تطرأ متحورات أخرى، وكذلك استمرار «أوپيك+» المتوقع في ضخ المزيد من النفط خلال العام القادم، وهو ما يشير إلى زيادة الإمدادات، وكذلك التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم.



وعن ارتفاع أسعار النفط رغم انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون، قال الشمري، إنه توجد زيادة في أعداد الحالات المصابة بالمتحور الجديد، لكن لا توجد إجراءات متخذة من الدول تؤثر على قطاع الطلب لاسيما في الرحلات الدولية، في ظل عدم وجود إغلاقات كبيرة، وبينما الحديث عن الجرعات المعززة ترفع مستوى التفاؤل لدى المستثمرين.



وأوضح أن أحد العوامل المهمة التي تدعم ارتفاع أسعار النفط، هو بيانات وكالة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي، بأن الطلب على المنتجات النفطية في أميركا وصل إلى 23 مليون برميل.