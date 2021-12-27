أمير زكي



«اختلفوا على حصيلة المسروقـــات فانكشــف أمرهم».. هذا هو حال عصابة شكلها 3 وافدين فيما بينهم وتمكنوا من سرقة 34 دراجة نارية من أحد مخازن شركة.



اللصوص الثلاثة تم توقيفهم يوم امس من قبل قطاع الأمن الجنائي ممثلا في رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، فيما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين ببيع 15 دراجة لمطاعم ومحلات وضبط في مخزن خاص بهم على 19 دراجة لم يتمكنوا من بيعها.



هذا، وتم التحفظ على الدراجات الـ19 فيما جار ضبط بقية الدرجات النارية التي قاموا ببيعها وتوقيف من اشترى هذه الدراجات للتحقيق ومعرفة ما إذا كان لديهم علم بكون هذه الآليات مسروقة.



وحول التفاصيل الكاملة للقضية، قال مصدر أمني لـ«الأبناء» إن أحد العاملين في الشركة أبلغ رؤساءه بأنه سمع زملاءه وهم يختلفون على حصيلة مسروقات من مخزن للشركة، وعلى الفور تم نقل المعلومة الى رجال المباحث الذين شكلوا فريقا محليا للوقوف على طبيعة السرقات وحجمها، حيث خلصت التحريات الى قيام الوافدين بسرقة الدراجات من مخزن الشركة خلسة، ونقلها الى كراج بعيد عن الشركة وتحديدا في قسيمة قاموا باستئجارها، وعليه تم استصدار إذن لضبط الوافدين ومداهمة المخزن، وجرى تنفيذ الإذن وضبط الوافدين، حيث اعترفوا بسرقة الدراجات على فترات متقطعة، وانهم قاموا ببيع 15 دراجة على مطاعم وشركات أخرى، وبالانتقال الى المخزن الخاص باللصوص عثر بداخله على المسروقات المخزنة وهي نفس مواصفات الدراجات التي تستعين بها الشركة التي يعملون بها ويسرقون منها.