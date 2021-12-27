قال مصدر أمني إن الشاب الذي ظهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يوم امس، خلال قفزه من أعلى جسر الشيخ جابر الأحمد، تم توقيفه ومصور المقطع وهو وافد وإخضاعهما للتحقيق، مرجحا ان توجه للمواطن تهم من قبل النيابة.



وأكد المصدر انه فور تداول المقطع، استطاع رجال المباحث الجنائية ضبط الشاب، وتبين انه مواطن، وأن وافدا مصريا هو من صور المقطع بتكليف من المواطن، مشيرا الى ان المواطن والوافد قيد الاحتجاز وقد يبعد مصور المقطع للصالح العام.

وأضاف المصدر: ذكر الشاب الذي ظهر في المقطع انه فعل ذلك من باب المزاح وان الفيديو مفبرك.

هذا، وأصدرت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني بيانا قالت فيه ان قطاع الامن الجنائي استدعى امس الشخص الذي ظهر في المقطع الذي تم تداوله على وسائل التواصل وهو يقفز من اعلى جسر الشيخ جابر الاحمد بعد البحث والتحري.



الى ذلك، تواصلت الجهود الأمنية في محاولة للعثور على المفقود البدون، الذي أبلغت عمليات وزارة الداخلية بإقدامه على الانتحار من أعلى جسر الشيخ جابر مساء الخميس. يشار الى ان والد الشاب البدون شكك في انتحاره عبر بلاغ سجله في مخفر شرطة الشامية.



من جهة اخرى، أقدم وافد هندي على إنهاء حياته شنقا يوم امس في سكن مشترك في المهبولة، وتأتي واقعة الانتحار في اطار حوادث مماثلة عديدة لآسيويين بالتزامن مع جائحة كوفيد.