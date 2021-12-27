تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 4 متهمين من الجنسية الآسيوية وبحوزتهم نحو 5 كيلو من مادتي الهيروين والشبو.



وفي التفاصيل فإنه وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بترويج المخدرات في أنحاء متفرقة من البلاد، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات ورصد تحركات أفراد هذا التشكيل، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تم ضبطهم وبحوزتهم نحو 5 كيلو من مادتي الهيروين والشبو وميزان حساس لتجزئة المخدرات قبل ترويجها.



وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار، فتمت إحالتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



هذا، وشددت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على أنها مستمرة في حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه ترويج المواد المخدرة من أجل حماية المجتمع والحفاظ عليه من هذه الآفة الخطيرة.