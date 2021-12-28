استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد النواف أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين، وتم تبادل الآراء والتباحث بخصوص دور الجمعية في خدمة الضباط المتقاعدين، والتنسيق بين الجهات الثلاث الجيش والشرطة والحرس الوطني في تسهيل وتقديم كل التسهيلات للضباط المتقاعدين تقديرا للدور الذي قاموا به أثناء الخدمة.



وأكد نائب رئيس الحرس تقديم كل أشكال الدعم للجمعية ومنتسبيها وتسخير كل إمكانيات الحرس الوطني في هذا المجال.



وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر والامتنان لنائب رئيس الحرس على استقباله لهم وتوفير كل أشكال الدعم والمساندة للجمعية لتمكينها من إتمام دورها في خدمة الإخوة الضباط المتقاعدين.