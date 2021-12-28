استقبلت مديرة المكتبة الوطنية الشيخة رشا نايف الجابر رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية الفنان الزميل محمد ثلاب وأعضاء الجمعية، وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين القطاع الأهلي والقطاع الحكومي لما فيه نهضة المستوى الثقافي مستوى الكاريكاتير في الكويت.

كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين المكتبة والجمعية في تبادل الخبرات وإقامة دورات وورش عمل مشتركة، وتطرق الجانبان إلى بحث إقامة ندوات عن الملكية الفكرية.



وصرح الزميل ثلاب بأن اللقاء كان مثمرا ويصب في مصلحة الكويت بتطور الثقافة، والمحافظة على الملكية الفكرية للفنانين.

وشكر ثلاب الشيخة رشا نايف الجابر على دعمها للشباب الكويتي والفنانين الكويتيين. حضر اللقاء الفنان بدر المطيري والفنان محمد القحطاني والفنانة منى التميمي والفنان أحمد هيشان.