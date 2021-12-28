مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك توقعات بإعلان الحكومة اليوم أو غدا، حيث واصل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لقاءاته واجتماعاته مع فريق انجاز اجراءات اصدار مشروع مرسوم أسماء الوزراء المرشحين، مشددة على انه إن لم تحدث أي متغيرات جديدة فسيتم الإعلان وإن كان التأجيل واردا.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التشكيل الجديد يضم رجال دولة ناطقين أسوة برئيس الوزراء قادرين على التحدث والرد شفهيا وتفنيد القضايا المثارة من مجلس الأمة والمواطنين.

أضافت ان الحكومة الجديدة تضم وزراء يتميزون بالقدرة على النهوض بالدولة والرد على ما يدور في مجلس الأمة ووسائل الإعلام، مشيرة إلى ان الحكومة الجديدة ستتبع نهجا جديدا في التعامل مع مجلس الأمة والقضايا المطروحة يتميز بآلية التعامل، حيث سيكلف الوزراء بتنفيذ نظام يتضمن تفنيد وتوضيح والرد على ما يثار من قضايا وما يتم انجازه من اعمال بشكل قد يتم أسبوعيا أو شهريا.

وقالت المصادر ان اول اجتماع لمجلس الوزراء سيكون فور إعلان التشكيل مباشرة حيث لم يتبق إلا 3 أيام عمل فقط هي اليوم وغدا وبعد غد قبل استئناف العمل الاثنين المقبل 3 يناير قبل يوم واحد من عقد الجلسة البرلمانية التي تحضرها الحكومة الثلاثاء 4 يناير.

وبينت المصادر ان الحكومة الجديدة خلال أيام العمل الثلاثة ستكون عليها أعباء مفصلية استعدادا للجلسة، اهمها تنفيذ التنسيق مع مجلس الأمة لإعداد جدول أعمال الجلسة لتمكين رئيس المجلس مرزوق الغانم من توجيه الدعوة إلى أعضاء المجلس التزاما باللائحة التي تنص على ان يتم توجيه الدعوة قبل موعد الجلسة بـ 48 ساعة، وبالنظر الى ان يوم الأحد 3 يناير يوم عطلة رسمية.

وكشفت المصادر عن ان الأولويات الحتمية امام الحكومة خلال الأيام الثلاثة ايضا تشمل تشكيل اللجان الوزارية ومنها لجنة الأولويات مع مجلس الأمة وتشكيل لجنة إعداد برنامج عمل الحكومة الذي عليها تقديمه خلال شهر من تشكيلها، الى جانب تكليف وزير المالية بإعداد ميزانية الدولة التي يجب على الحكومة تقديمها في نهاية يناير.