أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أمس الاثنين، إعفاء (ذوي الاحتياجات الخاصة) و(المسنين) من دفع كافة الرسوم الحكومية المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وقال الأحمد لـ«كونا» إن مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماع له امس على إعفاء (ذوي الاحتياجات) و(المسنين) من دفع رسم الدخول إلى محمية الجهراء الطبيعية التي تم افتتاحها رسميا أمام الجمهور في 22 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على تحديد رسوم زيارة المحمية التي تعد أول مشروع للسياحة البيئية في البلاد يتم افتتاحه لاستقبال الزوار بقيمة دينار واحد لفئة الأطفال الأقل من عمر 10 سنوات، وبقيمة دينارين لمن هم أكبر من ذلك من المواطنين والمقيمين.

وذكر أن مجلس إدارة الهيئة ناقش خلال اجتماعه المواضيع المدرجة على جدول أعماله منها الموافقة على تعديل بعض اللوائح التنفيذية الصادرة بشأن حماية الهواء الخارجي من التلوث واللوائح الصادرة بشأن التنوع البيولوجي.

وتعد محمية الجهراء من المواقع المهمة للطيور المهاجرة، حيث تحوي ما يقارب الـ400 نوع منها، إضافة إلى «الحصني والعقاب المنقط الكبير الذي يزور المحمية سنويا».

وتبلغ مساحة المحمية 3.4 كم فيما تصل التوسعة التي يتم العمل عليها حاليا جنوبها وشمالها إلى 18 كم وصولا إلى منطقة جابر الأحمد السكنية والخويسات.



ويتم حجز موعد زيارة المحمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، شريطة أن تكون قبلها بيوم علما بأن مدة الزيارة 1.5 ساعة، يصطحب خلالها فريق من العلاقات العامة الزوار في جولة داخلها ومختلف المراصد المخصصة.