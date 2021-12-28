أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع امس قانون التفويض الدفاعي بميزانية تبلغ 768 مليار دولار والذي يسمح بزيادة قدرها 25 مليار دولار عن الميزانية التي طلبها بايدن.



ويضم القانون العديد من الإجراءات البارزة ومن أهمها تعليمات لإنشاء لجنة مستقلة للتدقيق في مجريات حرب أفغانستان بحيث يتم اختيار اللجنة المكونة من 16 عضوا من قبل المشرعين الجمهوريين والديموقراطيين بالتساوي وتكليفها بإصدار تقرير في غضون ثلاث سنوات.



كما يتضمن مشروع القانون أقساما متعددة توجه بإجراء دراسة دقيقة للتهديدات التقليدية والناشئة للولايات المتحدة على الأرض وفي الفضاء.