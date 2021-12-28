أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ان بلاده وأرمينيا ماضيتان في تبادل تعيين ممثلين خاصين. ونقلت وسائل إعلام تركية عنه القول إن أول اجتماع بعد تبادل الممثلين سيعقد في موسكو.



وكان تشاووش أوغلو قال منتصف الشهر الجاري إن المرحلة القادمة ستشهد تبادل تعيين ممثلين خاصين مع أرمينيا، ولفت إلى أن تحركات بلاده حيال العلاقات مع أرمينيا، تتم عبر التنسيق مع أذربيجان.



تجدر الإشارة إلى أن الحدود بين تركيا وأرمينيا مغلقة منذ عقود، كما أن العلاقات الديبلوماسية بينهما مجمدة وتوصف العلاقات التاريخية بين البلدين بالمعقدة.



وسبق أن جرت محاولات للتقارب بين الجانبين، إلا أنها باءت بالفشل، بما في ذلك محاولة للتوصل لاتفاق سلام في عام 2009.



وتوجد روابط ثقافية ودينية وثيقة بين تركيا وأذربيجان، خصم أرمينيا. وقد ساعدت تركيا أذربيجان على استعادة أراض من أرمينيا في حرب دارت العام الماضي حول منطقة ناجورنو كاراباخ.



من جهة اخرى، أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية اسماعيل ديمير إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ دفاع جوي متوسط المدى تم انتاجه محليا.



ونقلت وكالة انباء (الأناضول) التركية عن ديمير قوله ان الصاروخ (حصار - أو +) نجح في إصابة أهداف على ارتفاعات عالية في الاختبار النهائي.



وأشار الى قدرة الصاروخ على الاشتباك ضد تسعة أهداف مختلفة في وقت واحد.



وأوضح المسؤول التركي ان صاروخ (حصار - أو +) يتميز بقدرته على تدمير الاهداف واعتراف الاهداف الجوية حتى ارتفاع 25 كيلومترا ويمكن استخدامه في الحماية من المقاتلات والمروحيات والطائرات من دون طيار وصواريخ (كروز) وصواريخ جو - أرض.



الى ذلك، ألقت قوات الأمن التركية، امس، القبض على 6 أشخاص متهمين بالانتماء لمنظمة فتح الله غولن المحظورة أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان من ولاية موغلا بجنوب غربي البلاد.



وكشفت مصادر أمنية لـ«لأناضول» أن «قيادة خفر السواحل تلقت معلومات حول عزم أشخاص مشتبهين بالانضمام لمنظمة غولن والفرار خارج البلاد». وقالت المصادر إن قوات من خفر السواحل أوقفت يختا قبالة سواحل قادرغا في قضاء مرمريس.