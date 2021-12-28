أصبح الجزء الجديد من سلسلة «سبايدرمان» خلال عطلة أسبوع عيد الميلاد أول فيلم في عصر جائحة «كوفيد-19» يحقق إيرادات على شباك التذاكر تتجاوز مليار دولار، على ما أفادت الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة في الصناعة السينمائية.

وتمكن «سبايدرمان: نو واي هوم» الذي يتولى دور الرجل العنكبوت فيه الممثل البريطاني توم هولاند من تحقيق 467.3 مليون دولار في أميركا الشمالية و587 مليونا على المستوى العالمي، أي ما مجموعه أكثر من مليار دولار في 12 يوما، مؤكدا بذلك ما توقعه المحللون.

ويشارك في بطولته إلى جانب هولاند كل من زندايا وبنديكت كومبرباتش وجايكوب باتالون وجون فافرو وجيمي فوكس.

وحقق سبايدرمان بذلك إنجازا مماثلا لما سبقه إليه «ستار وورز: ذي فورس أويكنز» عام 2015، وفقا لمجلة «فرايتي»، أما المركز الثاني في ترتيب إيرادات شباك التذاكر الأميركي فناله «سينغ 2» من شركة «يونيفرسال»، إذ بلغت عائداته 23.8 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه.