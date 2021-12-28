ارتفعت نسبة المدخنين في ألمانيا مجددا لتبلغ حاليا نحو 31% بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 14 عاما، حسبما أظهرت دراسة طويلة الأمد بعنوان «المسح الألماني لسلوك التدخين».



وبحسب البيانات، كانت نسبة المدخنين بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 14 سنة فما فوق تبلغ 27% في عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.



وقال عالم الأوبئة دانيل كوتس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «الشعور بالضغط بسبب كورونا أو التأثيرات العامة للجائحة كلها أسباب تخمينية، لكن يمكن أن تصح». ويرأس كوتس قسم أبحاث الإدمان في مركز الصحة والمجتمع بمستشفى دوسلدورف الجامعي.



ولم يستبعد كوتس أن يكون السبب في ارتفاع نسبة المدخنين انتكاس المزيد من المدخنين السابقين في عام 2021.