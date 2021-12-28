كشفت صحيفة «ذي صن» البريطانية أمس أن الرجل الذي تسلل مسلحا بقوس ونشاب إلى أراضي قصر وندسور (غرب لندن)، حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، واحتجز في وحدة للعلاج النفسي بعد توقيفه، قال في شريط فيديو إنه يريد «اغتيال الملكة».



وأوقف الشاب المتسلل البالغ 19 عاما المقيم في ساوثهامبتون (جنوب إنجلترا) صباح السبت، بعد لحظات قليلة من تسلله إلى أراضي القصر، حيث كانت الملكة البالغة 95 عاما تقضي عيد الميلاد.



وأعلنت الشرطة أمس الأول أنها احتجزته في وحدة الرعاية النفسية.



ونشرت «ذي صن» صورا لمقطع فيديو افادت بأنه نشر على حساب المشتبه به على شبكة «سناب تشات» قبل دقائق قليلة من محاولته التسلل.



وقال الشاب الذي كان يضع قلنسوة سوداء وقناعا أبيض ويمسك القوس والنشاب «أنا آسف لما فعلته وما سأفعله.

سأحاول اغتيال الملكة إليزابيث».



وعرف الشاب الذي استخدم إشارات واضحة إلى سلسلة افلام «حرب النجوم» عن نفسه بأنه هندي من السيخ يسعى إلى «الثأر» لمجزرة ارتكبتها القوات البريطانية عام 1919 ضد المتظاهرين في الهند.

ولم ترغب شرطة لندن في تأكيد صحة هذه الصور تحديدا، لكنها أشارت إلى أن «المحققين ينكبون على تقييم محتوى مقطع فيديو».



وتقضي الملكة إليزابيث الثانية فترة أعياد نهاية السنة في وندسور الذي بات مقر إقامتها الرئيسي، بعدما صرفت النظر عن الانتقال على عادتها إلى ساندرينغهام، في شرق إنجلترا، بسبب تفشي كوفيد-19 مجددا في بريطانيا بفعل متحورة أوميكرون الشديدة العدوى.