عبدالكريم العبدالله



بدأ مركز التطعيم في جسر الشيخ جابر الأحمد أمس باستقبال المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة التعزيزية ضد «كوفيد-19» دون موعد مسبق.

وشهد المركز مع أول يوم إقبالا نسبيا من المواطنين والمقيمين، علما أن المركز يعمل من الساعة 5 حتى 10 مساء، وهو يضم 20 كابينة تستوعب 80 سيارة في وقت واحد وأكثر من 10 آلاف شخص يوميا.



وكشف الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند عن تدشين 15 مركزا صحيا لتقديم الجرعة التعزيزية، بالإضافة إلى المراكز الـ 36 السابقة، ليصبح الإجمالي 51 مركزا للرعاية الصحية الأولية تقدم الجرعة الثالثة وفق المواعيد المسبقة.