اختتمت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع الحصري المعتمد لمرسيدس- بنز في الكويت، الجولة الأولى من معرض سيارات مرسيدس- بنز المتنقل بجانب أبراج الكويت.



وخلال الجولة على مدار أسبوعين، تمكن العملاء من إلقاء نظرة أقرب على مجموعة واسعة من مركبات مرسيدس- بنز، التي تم تغيرها بشكل روتيني لعرض أحدث الطرازات ومنح العملاء فرصة الاطلاع على موديلات مختلفة.



ويتميز معرض مرسيدس- بنز المتنقل بمستوى عال من الضيافة، وهو ما يتوقعه عملاء مرسيدس- بنز لدى زيارتهم لأي من معارضنا، حيث تتوافر فيه صالة استقبال وخدمة باريستا.

كما يمكن للعملاء أيضا الحصول على أجوبة على استفساراتهم من مستشاري المبيعات، بالإضافة إلى توافر خدمة حجز تجربة القيادة، وحتى تقديم طلب شراء سيارة.



وكجزء من طموح شركة الملا أوتوموبيلز في عرض سياراتها الفاخرة في بيئة مبتكرة في مناطق مختلفة في أنحاء الكويت، تم اختيار أبراج الكويت كأول محطة في جولة صالة مرسيدس- بنز المتنقلة، لكونها الوجهة السياحية الشهيرة المفضلة لدى الجميع.

هذا، وستستمر صالة العرض المتنقلة في جولتها خلال العام المقبل ضمن مناطق مختلفة من الكويت.



وتعليقا على هذا النهج الجديد، قال مدير شركة الملا أوتوموبيلز «مرسيدس- بنز» الكويت، ستيف براون: «يعتبر هذا التوجه الجديد من الملا أوتوموبيلز جزءا من التزامنا المتواصل بتعزيز تجربة عملائنا بمختلف الطرق.

تمنحنا صالة عرض مرسيدس- بنز المتنقلة المرونة في عرض أفضل ما تقدمه مرسيدس- بنز في مواقع مختلفة. نحن نتطلع لمواصلة تقديم نهج مبتكرة وأفضل مستوى من الخدمة لعملاء الملا أوتوموبيلز».



جدير بالذكر أن صالة عرض «مرسيدس- بنز» المتنقلة من الملا أوتوموبيلز ستكون متواجدة في مواقع مختلفة بالكويت على مدار العام المقبل.