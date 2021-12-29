تواصل «شمال الخليج» تحقيق الإنجازات المتتالية وحصد الجوائز الرفيعة المستوى عالميا، وكان آخرها جائزة المركز الأول لأفضل تجربة للعملاء من بين 35 مشاركا من وكلاء سيارات هيونداي في الشرق الأوسط وأفريقيا وأكثر من 350 فيديو تمت مشاركته ضمن هذه المسابقة التي تميزت بمستوى عال من المنافسة.



وقد استحقتها «شمال الخليج» على أدائها المميز، ونتيجة لجهودها المتواصلة في تقديم أفضل خدمة للعملاء والعمل المتواصل على وضع تصورات مستقبلية لتطوير أدائها وتثبيت مكانتها الرائدة بين منافساتها، إلى جانب مزاياها الخاصة وتفردها بأعلى معايير الجودة.



وتأتي هذه الجائزة بمنزلة وسام جديد تعلقه «شركة شمال الخليج التجارية» لتثبت مجددا دورها البارز في مجال خدمة العملاء وتطوير مهارة موظفي المبيعات لتقديم خدمة افضل لعملائها. كما حصدت هيونداي مصر المرتبة الثانية وحلت هيونداي المغرب في المرتبة الثالثة.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شمال الخليج» رائد ترجمان: «تفخر «شمال الخليج التجارية» بهذا الإنجاز المميز الذي يضاف إلى قائمة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في الأعوام السابقة.

كما أشار إلى أن هذا الفوز مستحق بفضل السياسات التطويرية والجهد المتواصل التي تبذله «شمال الخليج» على مستوى خدمة العملاء وضمان رضاهم، إلى جانب الأداء المميز، والذي تمكنت من خلاله من تثبيت مكانتها كإحدى الشركات الأكثر نموا في قطاع المركبات التجارية في السوق الكويتي، وواحدة من الوكلاء الأبرز لهيونداي في منطقة الشرق الأوسط».



وبقدر نجاحاتها المستمرة وتميزها الدائم، تطرح شمال الخليج بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية، بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت في وقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.