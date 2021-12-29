انطلقت النسخة الجديدة كليا من تطبيق الأفنيوز، وذلك تحت شعار «كل شي صار أسهل»، والتي تتضمن مزايا جديدة لتقديم الخدمات إلى الزوار بشكل أسهل وأسرع في أي وقت ومكان لاكتشاف عالم الأفنيوز بطريقة جديدة، وذلك لمواكبة التكنولوجيا وتعزيز تجربة الزوار وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل أسهل.



وتضم الانطلاقة الجديدة من تطبيق الأفنيوز خدمات إلكترونية تتضمن تحديد أقرب موقف للسيارات من الوجهة التي يرغب الزوار في زيارتها، وتحديد مواقع مركبة الزائر في مواقف السيارات، التعرف على موقع الوجهة التي يرغب الزوار في التوجه إليها وشرح كيفية الوصول من خلال الخريطة الخاصة بالأفنيوز، حجز تذاكر السينما، والمحادثة بالكتابة بين مستخدمي التطبيق من خلال تقنية البلوتوث أثناء وجودهم في الأفنيوز.



وذلك إلى جانب خدمات التطبيق الأساسية والتي تشمل دليلا بأسماء كافة المحلات والمطاعم ودور السينما والفنادق الموجودة داخل الأفنيوز، إلى جانب خدمات الأفنيوز والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى «الأفنيوز انسايدر» من خلال التطبيق.



وقد تضمنت حملة إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق الأفنيوز تصوير فيديو إعلان ترويجي، تم عرضه على اليوتيوب وحصد 100 ألف مشاهدة تقريبا خلال أقل من أسبوع، كما حصد الفيديو ذاته 250 ألف مشاهدة تقريبا على حساب الانستغرام الخاص بالأفنيوز خلال نفس الفترة.



وقد تزامن عرض الفيديو الترويجي مع الإطلاق الرسمي للنسخة الجديدة من تطبيق الأفنيوز المتوافرة مجانا باللغتين العربية والإنجليزية في متجر تطبيقات ios «آبل» لهواتف الآيفون ومتجر تطبيقات جوجل لهواتف الأندرويد ومتجر آب غاليري لهواتف هواوي، وقد وصل عدد مرات تحميل التطبيق إلى 300 ألف تحميل.



وقد أوضحت إدارة الأفنيوز أن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق الأفنيوز تحت شعار «كل شي صار أسهل» عبر أنظمة أجهزة «آيفون» و«أندرويد» و«هواوي» يهدف إلى تسهيل تقديم خدمات مجمع بحجم الأفنيوز لإضفاء السهولة على تجربة الزوار، حيث تتضمن النسخة الجديدة من تطبيق الأفنيوز مزايا جديدة وخدمات إضافية لاكتشاف عالم الأفنيوز بطريقة جديدة.