في خبر سار لعشاق سيارات «أودي» في منطقة الشرق الأوسط، بدأت سيارتا «e-tron GT quattro»، و«RS e-tron GT» الكهربائيتان والجديدتان كليا بالتوافر لدى الوكلاء في أسواق مختارة بالمنطقة، حيث تعتبر سيارتا «غران توريزمو» الكهربائيتان المستقبليتان تجسيدا لرؤية أودي لمستقبل التنقل.



وتجمع سيارتا «e-tron GT quattro» و«RS e-tron GT» المهارة الفنية وخبرات وشغف أودي بالأداء الفائق، وهو ما يتجلى في نظام التحكم بالانطلاق المتطور، والذي يعزز قدرة السيارتين على توفير ما يصل الى 530 حصانا بالنسبة لسيارة «e-tron GT quattro»، و646 حصانا لسيارة «RS e-tron GT»، لتضعا قوة فائقة استثنائية بين يدي السائق.



وتتميز المقصورة في كلتا السيارتين بلوحة عدادات أنيقة تؤكد على توجيه التصميم نحو السائق كما لو كانت «سيارة أحادية المقعد»، وهو تصميم مأخوذ من سيارة R8 فائقة الأداء، حيث يعزز شعور السائق بالرحابة والتحكم في المساحة، وتوفر السيارتان للسائق وضعية جلوس منخفضة مع كونسول مركزية عريضة.



ويتضمن الهيكل تجهيزات متطورة كالتعليق الهوائي المتكيف ثلاثي حجرات والقفل التفاضلي الالكتروني على المحور الخلفي، وتجهيز سيارة «RS e-tron GT» بالمصابيح الأمامية «Matrix LED» مع الضوء الليزري من أودي كتجهيز أساسي، بينما يتوفر للسيارة العديد من التجهيزات الاختيارية تتضمن العجلات التي يصل قياسها الى 21 بوصة.



ونظرا لأن التحفة الفنية الديناميكية يجب أن يكون صوتها مميزا أيضا، فقد قامت أودي بتأليف صوت فريد قوي ومتطور لسيارة «e-tron GT»، يتم إنتاجه عبر المكبرات الصوتية المدمجة في هيكل السيارة، ويتغير مع تغير وضع القيادة، وهو ما يعتبر انجازا جديدا في عالم السيارات ومتوقعا من العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع.



ويمكن لسيارة «e-tron GT quattro» قطع مسافة تصل الى 488 كيلومترا قبل الحاجة لشحن بطاريتها، بينما يمكن لسيارة «RS e-tron GT» أن تقطع مسافة تصل الى 472 كيلومترا (وفقا لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميا WLTP)، وذلك بفضل البطارية التي تبلغ سعتها الصافية 83.7 كيلوواط ساعي.



ويمكن شحن بطارية سيارة e-tron GT من 5% الى 80% في غضون 22.5 دقيقة فقط عبر محطات الشحن عالية الطاقة (HPC)، مما يجعلها سيارة رياضية توفر أعلى مستويات الكفاءة، حيث يمكنها قطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر بمجرد شحنها لمدة خمس دقائق فقط.



وفي هذا السياق، قال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: «يمثل وصول سيارتي e-tron GT quattro وRS e-tron GT حدثا استثنائيا لأودي الشرق الأوسط، حيث تعتبر المنطقة من بين الأسواق الأولى على مستوى العالم التي ستوفرها لقاعدة عملائها. وتعد سيارة e-tron GT من السيارات الفريدة التي تنتجها أودي ضمن مجموعتها، فهي سيارة غران توريزمو منفردة ستعيد صياغة فلسفة تصميم هذه الفئة في المستقبل».



وأضاف: «توفر محركاتها الكهربائية القوية أعلى مستويات الأداء الديناميكي والدفع الرباعي الكهربائي.

كما تعزز خطوط التصميم الأنيقة والمنحنيات السلسة الديناميكية السيارة وفخامتها في نفس الوقت، مما يجعلها سيارة كوبيه بأربعة أبواب واطلالة أنيقة وتقنيات مستقبلية متطورة».



جدير بالذكر، أن طرازات «أودي» تتوافر لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع لدى معرض «أودي الكويت»، وذلك بمنطقة الشويخ الصناعية- طريق الجهراء (شارع البيبسي)، خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء، من يوم السبت إلى الخميس.