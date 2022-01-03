أسامة مندني لـ «الأنباء»: نطمح لمزيد من الانتشار لهذه الهواية وارتفاع عدد عشاقها وممارسيها ونتميز في الكويت بعدد كبير من الإنتاجات المحلية المميزة والمتنوعة



ثامر السليم



هناك العديد من الهوايات الممتعة التي يعمل عشاقها على ترسيخها والاهتمام بها وتطويرها بشكل دائم ومستمر، وهذا ما عكسته جهود الفريق الكويتي للطيران الحر الذي نظم امس الأول انطلاق المهرجان الأول للطيران الحر لطيور «المكاو» في حديقة منطقة الرميثية وسط اقبال وحضور كبيرين، حيث تزينت سماء الرميثية بطيور «المكاو» الناطقة من خلال التحليق الجماعي لها.



وتعد «المكاو» من فصيلة الطيور الأليفة التي تحتاج إلى التدريب على الطيران والتعرف على مربيها، حتى يعود الطير إلى مكان انطلاقه، كما تتطلب تربيتها عناية وجهدا ومتابعة دائمة، علاوة على اختيار الغذاء المناسب لها والفحص الطبي المستمر.



وفي هذا الصدد، قال رئيس الفريق الكويتي للطيران الحر أسامة مندني: نقيم هذه الفعالية الأولى للفريق والأولى من نوعها على مستوى الكويت أيضا من خلال ممارسة الطيران الحر لفئة طيور المكاو بهذا العدد من الطيور وهذا الكم من الحضور مع الحرص على تطبيق التباعد، وعدد كبير من فئة طيور المكاو الناطقة الممارسة للطيران الحر بهذه الكيفية وهذه الطريقة.



وأشار مندني في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى انهم يطمحون الى المزيد من انتشار هذه الهواية وزيادة عدد الممارسين لها.



واضاف: اننا نتميز هنا في الكويت بعدد كبير من الانتاجات المحلية الكويتية المميزة والمتنوعة والتي ابدع فيها منتجو «المكاو» وهذه الفئة من الطيور تمارس الطيران في الكويت بشكل متناسق ومنظم.



وحول وجود تنسيق وتعاون مع الهواة من خارج الكويت، لفت مندني الى أن «هناك تواصلا مع عدد من إخواننا في الخليج سواء في الامارات او السعودية او البحرين، حيث يتم تبادل الخبرات والمعلومات معهم ويكسبون منا الكثير من المعلومات، حيث يتوافر لدينا رصيد كبير من المعلومات العلمية الدقيقة المتعلقة بهذه الطيور الجميلة».



وأوضح مندني ان كل ما تمت مشاهدته في هذه الفعالية من الطيران الحر لطيور «المكاو» خضع لتدريب وتأسيس علمي أكاديمي مدروس، متمنيا ان نكون على قدر المسؤولية للنهوض بهذه الهواية والتعريف بها بشكل أفضل.



هذا، وعبر عدد من الحضور والأهالي عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة في حديقة الرميثية، متمنين تعميمها على باقي الهوايات وفي جميع مناطق الكويت لإدخال البهجة إلى قلوب الناس خصوصا الأطفال، والتعريف بمثل هذه الهوايات التي ترسخ حب الطيور في قلوب الناشئة وأهمية الحفاظ عليها وتربيتها بالطريقة الصحيحة.