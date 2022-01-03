تستعد كلية القانون الكويتية العالمية KiLAW لتنظيم (ملتقى الكويت القانوني) في شهر مارس 2022، إيمانا منها بدورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي، حيث يدعي للمشاركة في فعاليات الملتقى عدد كبير من الشخصيات الهامة في الكويت ودول الخليج والدول العربية.

جاء لك في تصريح لنائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية KiLAW د.يوسف العلي، حيث أضاف: ان تنظيم الملتقى يأتي متوافقا مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015، باعتبارها دعوة عالمية لحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030، وعددها (17) هدفا، وكان الهدف (16) هو: السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وحرصا من كلية القانون الكويتية العالمية KiLAW على تولي مسؤولياتها المجتمعية، فقد عزمت على تنظيم ملتقى بتوقيت سنوي، لمتابعة آخر المستجدات في الشؤون القانونية، وعلاقتها بالسلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، مع القطاع الخاص، ليشكل هذا الملتقى تجمعا سنويا للمهتمين في الكويت ودول الخليج العربية خاصة والمنطقة العربية عامة، حتى يطلع المشاركون على آخر ما توصلت إليه علوم القانون وتطبيقاتها وخدماتها على كافة المستويات والقطاعات.



مكونات الملتقى



أما عن مكونات الملتقى الذي يشارك فيه (70) شخصية وعشرات العارضين، فقال د.العلي إنها تشمل ثلاث فروع:



أولا ـ حوارات ثقافية: تتناول عرض تجارب وتطبيقات وممارسات قانونية، يمكن لجميع المشاركين في الملتقى حضورها، وهي سبع حوارات، يشارك فيها 22 محاضرا، من عدة دول، يعرض كل منهم نموذجا أو تجربة ناجحة، وهذه الحوارات تشمل:



إصلاح وتطوير النظم القانونية.



الأدلة الجنائية والطب الشرعي.



أعمال الخبرة & مستندات التقاضي.



القضاء الافتراضي.



حماية المعلومات في مرفق القضاء.



تطوير الخدمات القانونية: الترجمة وإعلان الدعاوى.



آليات الابتكار في قطاع العدالة.



ثانيا ـ ورش العمل (متزامنة): وهي 12 ورشة عمل بشأن المهن الرئيسية الست، تبحث علاقة المهنة والقانون، بواقع جلستين لكل مهنة، والمهن هي: المهن الطبية، مهنة المحاماة، مهنة المحاسبة والمراجعة، مهنة التعليم، مهنة الهندسة، العمل التطوعي.

يشارك فيها 48 شخصية من عدة دول.



المهن الطبية: ورشة (حوكمة القطاع الصحي) & ورشة (أخلاقيات المهن الطبية).



العمل التطوعي: ورشة (حوكمة العمل الخيري والإنساني) & ورشة (ميثاق أخلاقيات التطوع)



مهنة المحاماة: ورشة (مبادئ بنغالور للسلوك القضائي) & ورشة (حوكمة مكاتب المحاماة)



مهنة المحاسبة والمراجعة: ورشة (أخلاقيات وسلوكيات) & ورشة (والمعايير الدولية للممارسة والتدقيق).



مهنة التعليم: ورشة (ميثاق الأخلاقيات وقواعد السلوك) & ورشة (حوكمة التعليم العام والعالي).



مهنة الهندسة: ورشة (قواعد السلوك بين النظرية والواقع ـ أ) & ورشة (قواعد السلوك بين النظرية والواقع ـ ب)



ثالثا ـ معرض الملتقى: كما يشمل الملتقى مشاركة واسعة في المعرض، حيث يتيح للجهات الراغبة في تأجير جناح خاص لعرض المنتجات والتعريف بالخدمات، فيضم عدة أجنحة منها (9) متخصصة وهي: منتجات قانونية، خدمات قانونية إلكترونية، كليات قانون، منظمات أهلية، مكاتب محاماة، مراكز أبحاث وتدريب، منظمات قانونية دولية، دور نشر (مكتبات)، فرص وظيفية.

وفي ختام تصريحه، قال د. يوسف العلي: إن منطلقنا في تنظيم (الملتقى) يكون من اسمه، فهو يوفر فرصة للالتقاء بين المهتمين بالشأن القانوني وثقافته، حيث لا تستثنى مؤسسة من الحاجة إليه، ولا يمكن لفرد أن يتعامل مع الواقع الذي حوله بدونه، فحرصنا أن نجمع المؤثرين في إعداده وفي تنفيذه وفي تقديم خدماته، وطلابه وجمهوره، ومختلف الجهات العامة والخاصة والأهلية، بهدف نشر الثقافة القانونية الصحيحة، لتتجنب المؤسسات والأفراد الوقوع في المساءلة القانونية.



على أن تنشر كافة التفاصيل المتعلقة بالملتقى ابتداء من مطلع العام الجديد 2022.