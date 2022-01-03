أوّل السنة.. « غرقة » !

الاستعدادات فشلت في مواجهة غزارة الأمطار

العرو تفقد سير الأعمال في مدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك

الصالح لـ «الأنباء»: جميع محطات الضخ عملت بطاقتها القصوى و«الأشغال» تعاملت مع أكثر من 830 شكوى أمس

«الأشغال»: محطات الضخ استقبلت 200 ألف م٣ زائدة من المياه

الجهود الكبيرة أسفرت عن فتح عدد من الطرق بعد إغلاقها بشكل مؤقت حتى يتسنى للجهات المعنية التخلص من المياه المتراكمة

أمطار وسيول أغلقت مناطق وطرقاً وشلّت حركة السير

جهود للجيش و«الحرس» و«الداخلية» و«الإطفاء» في عمليات الإنقاذ

تأجيل الدراسة اليوم وترحيل اختبارات الـ 10 والـ 11 إلى الثلاثاء وامتحانات «المتوسطة» إلى 11 الجاري

الأمطار تتوقف صباح اليوم الإثنين وتعود الأحد 9 الجاري

أسامة الشاهين للتحقيق.. وعبدالكريم الكندري للتعطيل

بشرى شعبان - حنان عبدالمعبود - دارين العلي - آلاء خليفة ـ عاطف رمضان - عبدالهادي العجمي - عادل الشنان - عبدالكريم العبدالله - عبدالعزيز الفضلي

تصوير: هاني الشمري ـ فريال حماد ـ محمد هاشم ـ أحمد علي ـ زين علام

م.أحمد الصالح

كما كان متوقعا من قبل خبراء الأرصاد، هطلت الأمطار بغزارة على أنحاء البلاد بينما كانت المظاهر الاحتفالية بقدوم العام الجديد تسيطر على الأجواء، لكن الذي لم يكن متوقعا هو تأثير هذه الأمطار الغزيرة على الطرق والمرافق في مختلف المناطق.



فقد غلب على تصريحات المسؤولين الفترة الماضية أنه تم الاستعداد لموسم الأمطار بشكل جيد، لكن غزارة الأمطار أدت إلى غرق شوارع الكويت وتوقف حركة السير في عدة طرق بسبب تراكم وتجمعات المياه التي أغلقت بعض الشوارع وحاصرت بعض المناطق، وهو ما دعا الإدارة العامة للمرور إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية مؤقتا أمس لإتاحة الفرصة للجهات المعنية بإزالة تجمعات المياه، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.





جانب من الجهود الكبيرة للتعامل مع مياه الأمطار إنقاذ أحد العالقين سيارة غرقت تحت المظلة

المياه وصلت إلى داخل البيوت عمل حتى الإجهاد مبارك العرو خلال تفقده المشاريع الإسكانية في ظل الظروف الجوية

الجانب المضيء كان تكاتف جهات الدولة في مواجهة الأزمة، فكان ملحوظا الجهد الكبير الذي بذله منتسبو وزارة الأشغال مع دعم كبير من المؤسسات العسكرية وفي مقدمتها الجيش والحرس والداخلية.



وفي هذا الإطار وعن كيفية التعامل مع الأزمة، قال مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة الاشغال العامة م.أحمد الصالح في تصريح لـ «الأنباء» ان جميع محطات الضخ التابعة لقطاع الهندسة الصحية في الوزارة عملت بطاقتها القصوى دون توقف واستقبلت كميات فائضة وزائده عن المعدل اليومي بما يقدر حتى الآن بـ 200 ألف متر مكعب يوميا.



وأضاف الصالح ان الاجراءات التي تمت متابعتها لتنفيذ خطة الطوارئ بمحطات الصرف الصحي اثناء هطول الامطار الغزيرة تمثلت في متابعة تشغيل المحطات بشكل مستمر من دون توقف، بالاضافة الى التأكد من استيعاب جميع التدفقات وتشغيل المحطات بالطاقة القصوى.



واشار الى انه تمت ايضا المتابعة الحثيثة من قبل فرق الطوارئ بمحطات الصرف الصحي للمحطات والشبكات والمرافق المرتبطة بها للتأكد من سلامتها وتشغيلها.









ولفت الى ان الوزارة منذ فجر أمس الأحد تسلمت عبر الخط الساخن 830 شكوى، وتم التعامل مع جميع الشكاوى المتسلمة.



كما أوضح الصالح أنه تمت إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مستشفى الشيخ جابر الأحمد بعد إغلاقها «مؤقتا» بسبب هطول الأمطار بشكل غزير، مشيرا إلى انه تم سحب تجمعات المياه من خلال فرق طوارئ الوزارة ومعدات ضخ المياه.



وأضاف أن الجهود أسفرت أيضا عن افتتاح نفق طريق الجهراء على الدائري السادس ونفق المنقف بعد سحب المياه منهما، فيما تم التعامل مع نفق الغزالي، بسحب المياه حاليا.



من جهة أخرى، قام وزير الشؤون والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو صباح أمس بزيارة تفقدية لمشروع مدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك لمتابعة سير الأعمال في المشروعين في ظل الظروف الجوية التي تمر بها البلاد.



واطلع العرو على الأعمال في مدينة المطلاع ومشروع جنوب عبدالله المبارك خاصة بعد الظروف الجوية وهطول الامطار، واجتماع بنائب المدير العام لقطاع التنفيذ م.راشد العنزي والمهندسين المقيمين بالمشروعين للاطلاع على سير الإنجاز والنظر في أي معوقات قد تحدث بسبب هطول الأمطار والتي قد تؤدي بدورها الى تأخر الأعمال ومحاولة تذليلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية أولا بأول.



من جهة اخرى، قام العرو أمس بزيارة تفقدية لمجمع دور الرعاية، رافقه خلالها وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي ومديرو الإدارات، حيث تفقدوا الدور الإيوائية بعد الأمطار واطمأنوا على أوضاع النزلاء والعاملين.



وأثنى الوزير العرو على جهود العاملين بالقطاع، واعدا إياهم بلقاء مطول خلال الأيام المقبلة.

قوات الجيش والحرس و«الداخلية» و«الإطفاء» ساهمت في سحب تجمعات المياه وإنقاذ العالقين في مختلف المناطق

إسناد ودعم عسكري لمختلف الجهات في مواجهة تداعيات الأمطار

زوارق قوة الإطفاء في نفق جسر الغزالي قوات إطفاء الجيش خلال سحب مياه الأمطار من احد الطرق

إحدى دوريات المرور خلال المشاركة في مواجهة تجمعات المياه وصف تواجد ميداني لرجال الحرس الوطني

أمير زكي ـ عبدالهادي العجمي

استمرارا لدورها الرائد في خدمة المجتمع والقيام بواجبها الوطني في مختلف الظروف، قامت الجهات العسكرية ممثلة في الفرق التابعة للجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، بتقديم الدعم والإسناد لمختلف الجهات في تصريف تجمعات المياه وإنقاذ العالقين في مختلف مناطق الكويت جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس.



الحرس الوطني



قامت فرق طوارئ الحرس الوطني بالمساندة في سحب تجمعات مياه الأمطار في عدد من المناطق، وإنقاذ العالقين في جسر الغزالي، كما قدمت الدعم والإسناد في سحب تجمعات المياه بمطار الكويت تسهيلا لحركة السير من وإلى المطار.



إطفاء الجيش



كما أعلنت رئاسة الأركان العامة أمس مشاركة إطفاء الجيش الكويتي في سحب المياه بعدد من مناطق البلاد استجابة وإسنادا لأجهزة الدولة المعنية.



وقال مدير التوجيه المعنوي في رئاسة الأركان العقيد الركن محمد العوضي إن إطفاء الجيش تولى مهمة سحب المياه في محافظة الفروانية وتحديدا أمام ستاد جابر الدولي ومنطقة صباح السالم مقابل جسر المسيلة، حيث هناك ارتفاع في منسوب مياه الأمطار وعمل على سحبها لإعادة فتح الطرق المغلقة.



وشدد العوضي على أن مركز عمليات إطفاء الجيش في حالة تأهب واستعداد تام للتعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات الطوارئ، لافتا إلى ان مشاركة قوة إطفاء الجيش تأتي ضمن التنسيق والتعاون المشترك لتقديم كل أوجه الدعم والإسناد لأجهزة الدولة لمواجهة الحالات الطارئة في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.



وزارة الداخلية



بدورها، بذلت فرق وزارة الداخلية المختلفة جهودا كبيرة في مواجهة تداعيات أمطار أمس، حيث قامت الدوريات الميدانية بالتواجد في الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وإغلاق الكثير منها بصفة مؤقتة، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات المعنية بإزالة تجمعات المياه الكبيرة، ومنها تقاطع منطقة السلام مع شارع دمشق، وطريق الفحيحيل بجانب شاطئ العقيلة، وشارع محمد بن القاسم على يسار منطقة اشبيلية، وتقاطع الدائري الرابع مقابل الري وغيرها، بالإضافة إلى التعامل الفوري مع بعض الطرق وتسهيل حركة المرور بها.



كما ناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى بسبب موجة الأمطار، مهيبة بمستخدمي الطريق والمتواجدين بالمخيمات الى ضرورة توخي الحيطة والحذر، مشيرة إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ 112 أو عمليات الدفاع المدني 1804000 لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.



وطالبت أيضا مرتادي البحر بضرورة الاتصال على عمليات خفر السواحل 1880888 عند مواجهتهم لأي حالة طارئة.



قوة «الإطفاء»



بدورها، أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة «الإطفاء العام»، في بيان لها بخصوص عدد البلاغات الخاصة بالأمطار التي تعاملت معها فرق الإطفاء منذ صباح أمس وحتى الساعة 12 ظهرا، أنها تعاملت مع 103 بلاغات وتم إنقاذ 106 أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات المياه في الطرق والمنازل.



وتركزت معظم البلاغات في محافظتي حولي والفروانية، مناشدة المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية لحين استقرار الجو، كما تدعوهم إلى متابعة وسائل الإعلام والمواقع الرسمية.

وزير الصحة تفقّد عدداً من المستشفيات والمرافق الصحية

د.خالد السعيد لدى تفقده أجنحة أحد المستشفيات وفي حديث مع عدد من العاملين في أحد المستشفيات

قام وزير الصحة د.خالد السعيد صباح أمس بتفقد عدد من المستشفيات والمرافق الصحية شملت مستشفيات مبارك الكبير والعــدان والفروانيـــة والجهراء، للاطمئنان على سير العمل بعد الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول منذ الليلة قبل الماضية.



وعلى هامش الجولة التي رافقــه فيها وكـيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، ومدير منطقة الأحمدي الصحية د. أحمد الشطي، لفت إلى التنسيق مع الجهـــات المعنية للتعامل مع أي تجمعات للمياه في محيط المرافق الصحية.



وأكد د.السعيد ضرورة التعامل مع أي تجمعات مياه قد تنشأ في محيط المرافق الصحية نتيجة هطول الأمطار في البلاد وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.



وذكر أن وزير الصحة استمع خلال الجولة إلى تأكيد مديري المستشفيات جاهزيتهم التامة للتعامل مع أي طارئ.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت صباح أمس تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة هذه الظروف.

الوزير الفارس تابع وضع الشبكة من غرفة «عمليات الكهرباء»

دارين العلي

د. محمد الفارس وقياديو وزارة الكهرباء في غرفة العمليات

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس وعدد من قياديي الوزارة وفريق طوارئ وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتواجد في غرفة عمليات الوزارة لمتابعة وضع الشبكة الكهربائية والمائية جراء هطول الأمطار الغزيرة وضمان استمرار الخدمة.

طلاب «المتوسطة» يؤدونها 11 الجاري

اليعقوب لـ «الأنباء»: ترحيل اختبارات الصفين الـ 10 والـ 11 إلى الغد

عبدالعزيز الفضلي





د.علي اليعقوب

قال وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في تصريح خاص لـ«الأنباء» إنه نظرا لتوقعات الجهات المختصة باستمرار الأجواء المطرية المباركة على البلاد حتى اليوم الاثنين واحتمال عدم تحسن الأحوال الجوية، ونظرا للآثار الناجمة عن غزارة الأمطار ومنها ازدحام الحركة المرورية وصعوبة التنقل بسبب ارتفاع منسوب مياه المطر، فقد تقرر تأجيل اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر المقررة اليوم الاثنين ليتم عقدها صباح غد الثلاثاء 4 الجاري.



وأضاف: حيث إن يوم الثلاثاء في الأصل كان يوم راحة من الاختبارات، فسيتم ترحيل اختبار مادة الكيمياء للصف الحادي عشر بالقسم العلمي وترحيل اختبار مادة اللغة الفرنسية للصف الحادي عشر بالقسم الأدبي إلى يوم الثلاثاء، ويكون يوم الأربعاء كما هو في الجدول للعلمي في مادة الجيولوجيا والأدبي في مادة التاريخ.



وأشار إلى أنه سيتم كذلك ترحيل اختبار الصف العاشر لمادة الأحياء إلى يوم الثلاثاء على أن تكون الاختبارات يوم الأربعاء كما هي وفق جدول الامتحانات.



وفيما يخص ترحيل اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة، قال اليعقوب إن المعتمد عقد الامتحان لكل صفين في يوم، وسيتم تأجيل الاختبارات المقررة لليوم الاثنين وترحيلها إلى اليوم الأخير وهو يوم الثلاثاء 11 الجاري بحيث يكون فيه امتحانات جميع صفوف مرحلة المتوسطة الأربعة مع استغلال جميع الصفوف والصالات المتاحة تحقيقا للاشتراطات الصحية.

العياش: استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد للراغبين

جامعة الكويت و«التطبيقي» تعطلان الدراسة للطلبة اليوم

آلاء خليفة





د. مرضي العياش

أعلنت كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تعطيل الدراسة وتأجيل الاختبارات اليوم الاثنين نظرا للأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد.



وقال أمين عام الجامعة بالإنابة المتحدث الرسمي باسمها د.مرضي العياش، في تصريح صحافي أمس، ان قرار التعطيل جاء بناء على قرار مدير الجامعة بالإنابة د.بدر البديوي وبعد التنسيق مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، مشيرا الى استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد للراغبين.



وأوضح العياش أنه سيتم تأجيل عقد الاختبارات المقررة للطلبة خلال هذه الفترة على أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء الموافق 4 الجاري، لافتا إلى أن أعمال اللجان الإدارية والجهاز الإداري بالجامعة ستواصل عملها المعتاد مع استمرار عمل جميع موظفي جامعة الكويت خلال فترة تعطيل الدراسة.



وأوضح أن مباني ومرافق الجامعة جاهزة لاستقبال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في حال جاهزية الطرق المؤدية للحرم الجامعي والطرق المحيطة به.





جاسم الانصاري

وناشد د.العياش جميع مرتادي المواقع الجامعية في حال وجود أي طارئ أو شكاوى على خدمات الصيانة بالمواقع الجامعية بسبب هطول الأمطار، يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المفعلة على مدار الساعة.



من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيـقـــي والتـدريـــب بالإنابة د.جاسم الأنصاري في تصريح مماثل إن تأجيل الاختبارات سيكون للاختبارات الحضورية والاختبارات عن بعد لطلبة وطالبات الكليات التطبيقية والمعاهد التدريبية فقط.



ولفت د.الأنصاري الى أن قرار تعطيل الدراسة للطلبة فقط مع التزام الهيئة التدريسية والتدريبية والإدارية بالحضور مع استمرار العمل خلال فترة تعطيل الدراسة.

«نفط الكويت»: عمليات الشركة لم تتأثر بالأمطار

أحمد مغربي

قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» في شركة نفط الكويت ان موجة الأمطار الغزيرة أمس لم تؤثر على سير العمل وعمليات الإنتاج، مشيرا إلى حرص الشركة على اتباع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة، وذكر ان الفرق المعنية وفرق الطوارئ متواجدة على رأس عملها وفي مواقع العمليات للتعامل مع تجمعات المياه في المنشآت لضمان سير العمليات وتشغيل كل المنشآت كالمعتاد.

الخبير الفلكي أكد أن الطقس السيئ سببه تمدد المنخفض السوداني الموسمي

عادل المرزوق: الأمطار تتوقف صباح اليوم.. وتعود الأحد المقبل

عادل المرزوق

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن المنخفض الجوي العميق لا يزال يتمركز حاليا في وسط شبه الجزيرة العربية مسببا تمدد المنخفض السوداني الموسمي المصحوب بالرياح الغربية النشطة وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة السرعة وتكون بين 35 و45 كم/ س والتي تهب حاليا على منطقة وسط شبه الجزيرة العربية مشكلة جبهة هوائية إثر اصطدامها مع الرياح الشرقية والشمالية الشرقية (رياح الكوس) والتي تهب حاليا على المنطقة وسرعتها حاليا بين 14 و17 كم/ س، مشكلة حالة من عدم الاستقرار ومكونة جبهة هوائية التي تسبب سقوط الأمطار الآن في المنطقة، ورياح الكوس قد تنشط خلال فترات من اليوم.



وأضاف المرزوق: سيتوقف سقوط الأمطار مع صبيحة اليوم الاثنين إثر تحول الرياح الى شمالية غربية تكون بين معتدلة السرعة ونشطة أحيانا تزيح الغيوم المتراكمة وتجعل سماء المنطقة وسماء منطقة وسط شبه الجزيرة العربية خالية من الغيوم تماما ولكن هناك احتمالا بعودة هذه الغيوم مرة أخرى في صباح يوم الأحد المقبل 9 يناير وتستمر حتى مساء يوم الاثنين 10 يناير مسببة سقوط أمطار خفيفة جدا لا تزيد على 1.5 ملم.



وتابع: بلغت كمية الأمطار التي سقطت حسب البيان الرسمي من الأرصاد الجوية الكويتية حتى الآن في المنطقة الشمالية مركز العبدلي 40 ملم، واللياح 34 ملم، الجهراء 35 ملم، منطقة الحدود الشمالية الغربية، أبرق الاديرع 10 ملم، مركز السالمي 28، والمنطقة الجنوبية الوفرة 9 ملم، مركز النويصيب 13 ملم، ميناء الأحمدي 40 ملم، المنطقة الوسطى من الكويت المطار الدولي 47 ملم، السالمية 36 ملم، مدينة الكويت 36 ملم، وبلغ متوسط سقوط الأمطار لهذا اليوم في الكويت كلها 51.25 ملم، داعيا الله أن يجعل هذا الغيث سقيا رحمة لا سقيا عذاب.



واضاف: نشير فلكيا إلى انه ومع إطلالة فجر الثاني من شهر يناير في كل عام طلع علينا نجم الشولة المعروف ببرودة وانخفاض درجات الحرارة فيه وخصوصا في فترات الليل أو الفجر، حيث أعلن لنا عن بداية نوء الشولة الذي هو من الأنواء الباردة في السنة حيث تأخذ الحرارة اقصى مدى لها في السنة حيث يظهر الصقيع في البر ليلا، ونوء الشولة هو ثالث أنواء فترة المربعانية وآخرها، حيث في نهايته تنتهي فترة برد المربعانية ومدة نوء الشولة ثلاثة عشر يوما، وهو عبارة عن ثلاثة نجوم في كوكبة العقرب والذي يبعد عن الشمس بمسافة تبلغ نحو 700 سنة ضوئية. وسماه العرب الشولة لأنه صوروه في أساطيرهم مثل ذنب العقرب. وكما هو معروف فإن ذنب العقرب عندما تمشي فإن ذنبها يكون واقفا ومرتفعا، وفي مؤخرته تكون الشوكة السامة والتي يسمونها الإبرة ولكن بعد نهاية نوء الشولة وتحديدا في يوم 15/1 تدخل فترة برد البطين التي تبدأ مع نوء النعايم البارد (الذي يوقظ فيه البرد العجوز النايم) والذي في آخر(4) أيام منه يدخل برد الازيرق أو التشار وتشار.



كميات كبيرة من المياه نتجت عن الأمطار الغزيرة جانب من رفع المياه من الشوارع لإعادة حركة السير

جهود كبيرة لمساعدة العالقين مواجهة الطوارئ وسط ظروف جوية قاسية الرصيف غرق تحت مياه المطر

وتابع: ولكن نشير إلى أنه من المعروف أن انخفاض درجة الحرارة أو ما يسمى بالبرودة في شمال شرق الجزيرة العربية تعتمد اعتمادا كليا على هبوب رياح الشمال والشمالية الشرقية التي عادة يكون منبعها المرتفع السيبيري المتمركز في شمال روسيا الذي أصبح أقل برودة مما سبق بسبب الاحتباس الحراري.



اما بالنسبة إلى حالة الطقس فقال المرزوق إنه من المحتمل أن تهب الرياح الشمالية الغربية في مساء هذا اليوم فتجعل من السماء شبه غائم وتقل معها فرصة سقوط الأمطار من بعد شروق الشمس من اليوم، كما أنه من المتوقع أن تخفض درجة الحرارة اليوم 3 يناير فتكون في النهار بين (14-16) درجة مئوية وفي الليل بين (8-10) درجة مئوية، وهناك احتمال كبير بأن يظهر الصقيع في البر في الليل وساعات الصباح الأولى، ولذلك يجب اخذ الحيطة والحذر من الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة وسوف يتحول الجو الى صحو وخال من الغيوم مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية حتى يوم الجمعة القادم الموافق 7 من شهر يناير، حيث تتحول مرة أخرى الرياح بعد هذا اليوم إلى رياح تكون بين الكوس والكوس المطلعي، نأمل أن تصاحبها زخات خفيفة ومتفرقة من المطر- والله تعالى أعلم.





طلال الخالد تابع الجهود بالمناطق المتضررة في العاصمة

عادل الشنان

الشيخ طلال الخالد خلال الجولة التفقدية

تفقّد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد يرافقه فريق وزارة الأشغال برئاسة م.عايد العازمي ومدير نجدة العاصمة العقيد هملان الهملان وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة قبل ظهر أمس عددا من مناطق محافظة العاصمة المتضررة جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد.



وقال الخالد على هامش الجولة الميدانية «تفقدنا مع عدد من الجهات المعنية بعض مناطق العاصمة التي تعرضت الى بعض الاضرار من الامطار الغزيرة التي هطلت على البلاد»، مشيرا إلى جهود فرق العمل الكبيرة في أداء واجبها.



وتوجه بالشكر الى م.عايد العازمي وفريقه والى مدير نجدة العاصمة العقيد هملان الهملان وكل الجهات المتعاونة على الجهود التي بذلوها لمساعدة المتضررين.

«الطيران المدني»: الملاحة الجوية طبيعية بالمطار

م.سعد العتيبي

قالت الإدارة العامة للطيران المدني أمس الأحد إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية مع تأخير في بعض الرحلات المغادرة على الرغم من حالة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.



وأوضح نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي باسم الإدارة سعد العتيبي في تصريح لـ «كونا» أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية، مؤكدا أنه تم تفعيل خطة الطوارئ في جميع القطاعات التشغيلية في «الطيران المدني» للتعامل مع الكميات الهائلة من الأمطار.



وكانت إدارة الأرصاد الجوية ذكرت أن البلاد تتأثر بأمطار متفرقة متوسطة الشدة وغزيرة أحيانا تكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق ويصل ارتفاع أمواج البحر أكثر من ستة أقدام.

إقبال كبير على كراجات تصليح السيارات

إقبال كبير على ورش تصليح السيارات

في ظل تعرض الكثير من المركبات للأعطال نتيجة لتجمعات مياه الأمطار الغزيرة في مختلف الشوارع أمس، شهدت ورش «كراجات» تصليح وبنشر السيارات إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين أمس، نتيجة لتعرض سياراتهم لبعض التلفيات والأضرار.

فرق البلدية تعاملت مع المياه في مختلف المحافظات

قامت الفرق الرقابية في البلدية بمختلف المحافظات بالتعامل مع تجمعات المياه ودعم الجهات المعنية لمواجهة الأمطار، حيث قام الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة العاصمة بالتعامل مع العديد من البلاغات حول تجمع المياه.

فرق البلدية خلال سحب المياه في منطقة بيان



كما قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الفروانية بمساندة الجهات الحكومية لفتح الطرق والشوارع المغلقة بواسطة الجرافات بجميع مناطق المحافظة.



وفي السياق ذاته، تعامل الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة حولي بالتعامل مع بلاغات تجمع المياه بعد هطول الأمطار.

محافظ الفروانية تفقّد أعمال الطوارئ

الشيخ مشعل الجابر خلال الجولة التفقدية

قام محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله بجولة تفقدية على عدد من المناطق التابعة للمحافظة للوقوف على أعمال الطوارئ التي تقوم بها أجهزة الدولة المعنية المختلفة للتغلب على الظروف الطارئة التي تشهدها البلاد بسبب هطول الأمطار بكميات كبيرة وعدم استقرار الأحوال الجوية.



وقد التقى الشيخ مشعل الجابر خلال الجولة بعدد من مسؤولي وزارة الاشغال والداخلية وقوة الإطفاء القائمين على خطة طوارئ الوزارة للتعامل مع نفس هذه الأحداث، حيث تمت مناقشة العديد من الاجراءات وعمليات التنسيق مع الجهات الاخرى للحد من الآثار المترتبة لهذه الظروف، كما التقى المحافظ فريق صقور صباح التطوعي الذي بادر في تقديم يد العون والإسناد للمواطنين والمقيمين المتضررين جراء هذه الأمطار الغزيرة.



وأكد الشيخ مشعل الجابر على كافة المواطنين والمقيمين الالتزام بإرشادات السلامة والأمن وتوخي الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ الكويت ومن عليها والأمة الاسلامية من كل مكروه.



الحجرف في غرفة عمليات «الجهراء»

محافظ الجهراء ناصر الحجرف خلال جولته التفقدية بالمحافظة

قام محافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف بجولة تفقدية على مناطق متفرقة في محافظة الجهراء وغرفة العمليات في مديرية أمن الجهراء وإطفاء الجهراء والأشغال بالجهراء للاطمئنان على سير العمل. ‏

محافظ حولي: ضرورة التجاوب مع تعليمات رجال الأمن

قام محافظ حولي علي الأصفر يرافقه مدير عام مديرية امن حولي اللواء عبدالله العلي صباح أمس بجولات تفقدية في عدد من مناطق المحافظة للوقوف على الانتشار الامني والتعامل مع البلاغات ومعالجة أي مشكلات نتجت عن تكدس الامطار بالتعاون مع الجهات المعنية.

محافظ حولي علي الأصفر واللواء عبدالله العلي خلال الجولة



واكد اللواء العلي، في تصريح صحافي، على جاهزية الوزارة في التعامل مع جميع البلاغات، داعيا المواطنين والمقيمين الى سرعة التواصل مع عمليات الداخلية، مشيرا الى ان هناك تواصلا بين اجهزة الدولة واغلاق طرقات غمرتها المياه بحيث يعاد فتح تلك الطرقات بعد اتخاذ ما يلزم.



ودعا العلي الى التعاون مع رجال الامن، محذرا من اي ممارسات او استهتار يمارس من قبل البعض، مؤكدا على ان التعليمات صادرة لرجال الأمن بالتعامل بحزم.