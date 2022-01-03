حقق فريق وزارة الدفاع لقب دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لكرة الصالات بعدما نجح في التغلب على الحرس الوطني خلال المباراة النهائية التي أقيمت على صالة يوسف الشاهين الغانم بنادي كاظمة بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في المباراة التي حضرها نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع - رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات د.مشعل الهدبة ومدير ادارة الفعاليات الرياضية بالهيئة حامد الهزيم ومقرر اللجنة الفنية لدوري كرة القدم علي خليل ود.العقيد بدر الرشيدي والعقيد نواف الظفيري.



وجاء فريق وزارة الكهرباء والماء ثالثا فيما حصل فريق وزارة التربية على لقب الفريق المثالي، وحارس الدفاع كأفضل حارس، ومساعد الخضيري لاعب الدفاع أفضل لاعب، ومبارك الحسيني مدرب الدفاع افضل مدرب. وقال الهدبة عقب تكريم الفائزين: «نعمل على تطوير أنشطة ومسابقات دوري الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال إضافة ألعاب جديدة بجانب توفير كل المتطلبات التي تسهم في رفع المستوى الفني والبدني للاعبين».