يحيى حميدان



تعاقدت إدارة ‏نادي برقان مع المدرب البرتغالي ماريانو باريتو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب المستقيل أنور يعقوب.



ومن المقرر أن يخضع باريتو (65 سنة) بعد وصوله البلاد أمس لحجر صحي لمدة 72 ساعة الى أن تظهر نتيجة فحص الـ PCR قبل التحاقه بتدريبات «الذهبي»، وذلك حسب ما هو متبع حاليا وفقا للتوجيهات المعمول بها، على أن يتابع لقاء برقان والصليبخات، الذي سيقوده مساعد المدرب التونسي مهد بن حرب اليوم ومن ثم يتولى المسؤولية رسميا.



وسبق لباريتو، المولود في الهند، أن درب منتخبي غانا وإثيوبيا، وكذلك ناديا النصر والقادسية السعوديان في أبرز محطاته التدريبية.