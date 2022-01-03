مبارك الخالدي



انطلقت صباح امس فترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي 2022/2021، ويترقب سوق الانتقالات صفقات الأندية الجماهيرية الكويت والقادسية والعربي لتدعيم صفوفها بلاعبين من العيار الثقيل، وذلك بعد مرور 8 جولات على دوري stc الممتاز وثبوت حاجة الفرق الثلاثة الى تدعيم صفوفها. وكان رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم قد أشار الى قرب الاعلان عن التوقيع مع لاعبين تونسيين نهاية الأسبوع الجاري، ومثله القادسية الذي استقبل امس الاول اللاعب التونسي حسام السويسي، فيما يجهز العربي الأوراق لعقد صفقتين بدلا من لاعبيه المصابين مارديكيان وأيمن محمود، وتشير التوقعات الى احتمال عودة عدي الدباغ الى صفوف الأخضر قادما من أوروبا. كما تترقب الجماهير عودة العاجي جمعة سعيد الى الدوري الكويتي من بوابة السالمية. وفي جانب آخر، تفسح فترة الانتقالات الطريق أمام نجوم الأندية الكبيرة للانتقال الى فرق الوسط، اذ من المرجح ان يسمح العربي بانتقال اللاعبين بدر طارق وسلمان العوضي الى فريق الشباب، كما تشير التوقعات الى قرب إعلان كاظمة عن التوصل لصيغة تفاهم مع الأخضر لانتقال الحارس علي جراغ.