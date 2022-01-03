عبدالعزيز جاسم



قدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد اعتذاره للحكم علي عباس والجماهير بعد التصرف الذي بدر منه في مباراة العنابي أمام الكويت في الجولة السابعة من دوري stc الممتاز بدخوله الملعب ودفع الحكم، وقال «أنا أكثر شخص واقف مع الحكام وأعلم أن التصرف غير رياضي وكذلك ما حدث من نرفزة، لكن بعض الأخطاء من قبل الحكام وفي مباراة قوية ومن الممكن أن تنقل الفريق من مرحلة إلى أخرى قد تساهم في ذلك الأمر». وتمنى عواد من الحكام التركيز أكثر لأن الفرق تبذل مجهودا كبيرا فنيا وإداريا وكذلك اللاعبون لكي يتمكنوا من تحقيق الانتصارات وتأتي أخطاء من الحكام تتسبب في ان يخرج اللاعبون عن تركيزهم.