كشفت تقارير اعلامية غربية عن ان تنظيم «داعش» يواصل محاولات استغلال حقول النفط في سورية بعدة طرق.



وقال تقرير لموقع «المونيتور» نقلته صفحات محلية سورية إن التنظيم يفرض إتاوات على بعض مستثمري الآبار النفطية في الشمال الشرقي، التابع لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد، ويهددون بقتل الأشخاص الذي يرفضون الدفع لهم.



وأوضح الموقع أنه في 15 ديسمبر الماضي، اقتحمت عناصر من التنظيم محطة الصبيحان النفطية في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وهددوا بقتل عمال المحطة إذا لم يدفع المستثمرون «غرامة إنتاج النفط».



وقبل ذلك بأسبوع، استهدف التنظيم بعبوة ناسفة حافلة تقل عمالا في طريق عودتهم إلى ديارهم في ريف دير الزور من محطة خريطة النفطية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين، وفي 29 أكتوبر، اقتحمت عناصر من داعش محطة أبو حبيبة النفطية بريف دير الزور الشمالي بعد مطالبة مستثمري النفط بدفع حصة لهم من الاستثمار النفطي في الحقل.



وأكد الباحث في مركز الشرق للسياسات والمهندس النفطي، سعد الشارع، في حديث لموقع «الحرة»، أن «داعش يفرض رسوما مالية تقارب الـ 20% من قيمة الإنتاج اليومي، وهي بمنزلة إتاوات يجبر المستثمرون على دفعها خوفا من الاعتداء عليهم أو استهداف صهاريج النقل بعبوات ناسفة».



ولفت الشارع إلى أن «التنظيم يعلم جيدا حجم الإنتاج اليومي لأنه كان يسيطر على هذه المنطقة في السابق، فضلا عن أن بإمكانه مراقبة عدد الصهاريج»، موضحا أنه «إذا كان يمر على المحطة صهريج واحد في اليوم، فهذا يعني أن نسبة الإنتاج لا تتجاوز الـ 150 برميلا».



وحين سيطرت عناصر داعش على تلك المنطقة، في عام 2014، استخدموا المعدات الموجودة لاستخراج النفط وتكريره بطرق غير آمنة للحصول على عوائد مالية تمول عمل التنظيم المتطرف.



وأضاف الشارع أن في منطقة شرق الفرات وجنوب محافظة الحسكة وصولا حتى الحدود الشمالية من بلدة الباغوز، المئات من الآبار النفطية، وبعضها بعيد جغرافيا عن الحقول الضخمة، ولذلك تعمد إدارة النفط إلى تضمينها للتجار أو الأهالي خصوصا أن إنتاجها ضعيف بالعادة.



وبين أن «التضمين هو بمنزلة استثمار، حيث تسلم إدارة الآبار لأشخاص يستفيدون من واردات الإنتاج، لقاء مبالغ مالية ثابتة للإدارة الذاتية وهي الجهاز الإداري لـ«قسد». وشرح قائلا: «المحطات والآبار تكون بعيدة عن الحقول، الأمر الذي يجعل تأمينها من الناحية العسكرية والأمنية صعبا، وهو ما يسمح لداعش بالوصول إليها».



وفي المقابل، أكد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية، فرهاد شامي، في حديث لموقع «الحرة»، شن داعش هجمات على حقول نفطية وصهاريج تقوم بنقل النفط، ولكنه ينفي فرض التنظيم إتاوات على المستثمرين.



وعن الظروف التي ساعدت التنظيم في شن هجماته الأخيرة، يقول الشارع إن «طبيعة المنطقة الجغرافية لها دور كبير في ذلك، حيث ان داعش يتمركز في بادية واسعة متداخلة مع حدود إقليم كردستان (بادية الحضر العراقية)، حيث تنشط الخلايا الإرهابية هناك»، مطالبا «قوات قسد بتحمل المسؤولية الكاملة».