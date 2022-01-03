أكد مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية إيفاد وفد إلى سورية مؤخرا، بهدف تدارس آفاق جديدة للتعاون المشترك وإعداد تقرير بهذا الشأن.



ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن أحمد أسد زاده القول، في تصريح أمس، إن لدى «الوزارة برنامجا للتعاون المشترك مع سورية ودول محور المقاومة» على حد قوله.



واستطرد بالقول إن العديد من هذه الدول تحتاج إلى الغاز الطبيعي التي تمتلك إيران احتياطات جيدة منه، لافتا إلى أنه «بالإمكان عبر التعاون البناء التوصل إلى تنفيذ مشاريع جيدة على قاعدة الكل رابح».



وبشأن تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، بين مساعد الوزير أن ثمة برنامجا يجري للتفاوض وتمديد عقد توريد الغاز للعراق، الذي عليه أن يسعى لتسديد المدفوعات في موعد استحقاقها.