أطلقت منصة «VO» مع بداية العام الجديد 2022 المسرحية الكوميدية «بالغلط» لتكون فاتحة الأعمال المسرحية المحلية الجديدة، بالاضافة الى عدد متميز من الأفلام والبرامج والمسلسلات الكويتية الجديدة.



عن المسرحية الجديدة، قال مدير إدارة العلاقات العامة في «فو» أحمد السويلم، خلال تصريح صحافي: المسرحية تأليف الكاتبة مريم القلاف، وإخراج ناصر البلوشي، بطولة حشد متميز من النجوم في مقدمتهم عبدالرحمن العقل وداود حسين ومحمد العجيمي وناصر البلوشي، بالاضافة الى كل من بدر البلوشي وعبدالله الحمادي وعبدالمحسن العمر وسعيد الملا.



وحول فكرة المسرحية، قال السويلم: تدور أحداث «بالغلط» عن مختبر في إحدى الدول الأوروبية يخترعون فيه جهازا من اجل زيادة نسبة البرودة في منطقتهم بسبب الاحتباس الحراري، لكن يشتغل هذا الجهاز بطريقة عكسية ويسقط الثلوج في دول الشرق الأوسط والخليج، وهنا سنعرف كيف يتعايش سكان هذه المنطقة مع الاجواء الثلجية، وهل سينجحون في تجاوز هذا الغلط ويصلحون الحال؟



جدير بالذكر أن منصة «VO» الكويت تعد حاضنة رقمية غير ربحية تهدف إلى دعم واحتضان مختلف المواهب في الموسيقى والتمثيل والأنشطة الترفيهية، وتعمل على إيصال المواهب الشابة الى العالمية.