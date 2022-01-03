مفرح الشمري



انطلقت أول من أمس عروض مسرحية «في نص الليل» بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح الفنان الراحل محمد العلي، وتستمر حتى 4 الجاري، والتي تأتي ضمن الفعاليات التي تقدمها هيئة الترفية في موسم الرياض الذي يتضمن أنشطة فنية مختلفة.



مسرحية «في نص الليل» من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى ومحمد عبدالرحمن وسليمان عيد وتوتا ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهي عمل مسرحي جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهي مشروع جديد يعرض للمرة الأولى في «موسم الرياض» ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر، في مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.



ولتواجده في الرياض، فاجأ المطرب عمرو دياب فريق العمل بحضوره البروفة الأخيرة قبل عرضها رسميا للجمهور وذلك دعما لصديقه الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، وقد كان لهذه اللفتة الجميلة الأثر الكبير في نفوس المشاركين بالمسرحية الذين فرحوا كثيرا بزيارة المطرب عمرو دياب دعما وتشجيعا لهم لتقديم عمل مميز بموسم الرياض الجميل.



من جانب آخر، قال الفنان حسن الرداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، إن مسرحية «في نص الليل» ستقدم بشكل مختلف وتكنيك جديد، مع إبهار بصري وخدع في العرض، وتطلبت تركيزا كثيرا في البروفات، متمنيا ان تنال المسرحية النجاح الجماهيري.