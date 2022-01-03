دمشق ـ هدى العبود



أعلنت الفنانة السورية مديحة كنيفاتي أنها لا تحمل ودا وحبا لعام 2021 لأن هذا العام كان مليئا بالمشاكل خاصة على صعيد العمل، وتمنت ان يكون العام 2022 عام خير عليها وعلى أسرتها والعالم أجمع.



وعن أعمالها للعام الجديد، قالت: «وثيقة شرف» الذي انطلق تصويره في مدينة دمشق والعمل مستوحاة من قصة حقيقية جسدت حياة شريحة واسعة من حياة السوريين تخللها ألم ومعاناة وأبطالها مجموعة من الشبان يعيشون بحي شعبي، ويقع «وثيقة شرف» في عشر حلقات، وشخصيتي في العمل فتاة محجبة تدعى «صفية» تعيش ببيئة محافظة ترافق والدة زوجها لحضور دروس الدين لكنها تتمتع بجرأة كبيرة تصل حد التمرد والعمل يقدم حياة متكاملة من المجتمع السوري الذي عانى وما زال يعاني، وانطلق التصوير من مدينة دمشق ويشاركني في البطولة لجين إسماعيل وأيمن رضا وأمل عرفة ومهيار خضور وهافال حمدي وفاتح سليمان وآخرون، والعمل من إنتاج شركة أفاميا وكتابة عثمان حجي ومؤيد نابلسي وإخراج باسم سلكا.



وبخصوص مسلسل «شام»، قالت: أتواجد حاليا في لوكيشن تصوير مسلسل شام للمخرج باسم سلكا ومن إنتاج ايمار الشام وتأليف فراس الجاجة وبدأنا التصوير في اليوم الأول لعام 2022 وسيستمر التصوير على مدى شهرين متكاملين. العمل اجتماعي ويتمتع بالدفء وأحداثه مكثفة تعالج قضايا اجتماعية كثيرة وحساسة من خلال عائلتين وتشبه أجواؤه مسلسل «الفصول الأربعة»، وسيكون جاهزا للعرض على الفضائيات خلال شهر رمضان ويقع في 30 حلقة.