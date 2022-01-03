دمشق - هدى العبود



في اتصال هاتفي لـ «الأنباء» مع الفنانة صفاء سلطان للاطمئنان على صحتها قالت «بداية كل عام والعالم بأسره بخير وآمل ان يعم الأمن والسلام العالم بأسره» لكنني وكما أعلنت في آخر يوم من العام الماضي 2021 «ان الضربة يلي ما بتقتل بتقوي» الحمد لله على كل شيء لقد تعرضت لعدة جلطات متعددة ومرت علي وعلى ابنتي أيميلي وأسرتي وأصدقائي وأحبابي أيام في غاية الصعوبة والخطورة «وها أنا الآن أقول من خلالكم» أهلا وسهلا بعام 2022»



وتابعت سلطان: وداعا وشكرا لعام 2021 لأنها أسقطت أقنعة عن أكثر من حدا وخلصت منهن ولأنها أعطتني درسا قاسيا بمعنى الصداقة الكاذبة، وانطعنت طعنة غدر، بس ما متت وهاد لحاله يكفي لأشكر الله عز وجل، وألف حمد وشكر يا رب أنك أعطيتني القوة منذ الصغر ويا رب لأنك وهبتني عمر جديد لأستطيع ان أكون بجانب ابنتي، لأنها عاشت لحظات رعب وخوف أن تفقدني وأقول:» لابنتي «آسفة حبيبتي وبعدها أخواتي وأمي وأبي، ويا رب تقدرني كون متل ما تعودوا علي السند والفرحة لكل أسرتي ومن حولي، عام جديد مليان أعمال ونجاحات وسعادة وراحة بال ان شاء الله بسم الله وتوكلت على الله» ومتل ما بقول ورح ضل قول «حسبي الله ونعم الوكيل ونعم النصير وكل عام والعالم بأسره بألف خير وآسرتي وأحبابي وأصدقائي والأنباء العزيزة على قلبي والقيميين عليها بألف ألف خير».