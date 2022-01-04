عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنح بالحبس شهرا مع وقف النفاذ لمدة 3 سنوات بكفالة 2000 دينار لمتهم بالتعدي على رجال الشرطة وإهانتهم، فيما برأت رجلي مرور من تهمتي استعمال القسوة والإتلاف.



وكان الادعاء العام قد أحال المتهم ورجلي مرور إلى المحكمة بعدما هرب الأول بمركبته التي تعرضت لإتلاف بسبب مطاردة الشرطة له وامتناعه عن الامتثال لأوامرهم بالتوقف، فيما اتهم رجلي المرور باستعمال القسوة خلال توقيفهم إياه.

وذكرت حيثيات حكم المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي سالم نصر آل هيد، أن كافة الأفعال الواردة من رجال الشرطة في الطريق العام والثابتة بشهادة المارة من الناس لم تتعد ممارسة صلاحيات رجال الشرطة الواردة في نصوص قانوني المرور والجزاء بشأن إجراءات الاستيقاف والضبط.



وأضافت حيثيات الحكم أنه من غير المتصور أن يتحمل رجال الشرطة عبء تلفيات المركبات الناتجة عن محاولة الأفراد الهرب بحال صدور أمر من رجال الشرطة باستيقافهم.