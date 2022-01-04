مبارك التنيب



قضت محكمة الاستئناف «تجاري كلي» بإلزام إحدى الشركات الكبرى بمبلغ 218 ألف دينار و7%مقابل فوائد قانونية لصالح شركة توصيل طلبات، بعدما أخلت الشركة الكبرى بالتزاماتها العقدية.



وتتلخص وقائع الدعوى التي اقامتها شركة توصيل طلبات عبر المحامي محمد الصايغ أنه بموجب عقد تقديم خدمات توصيل بين المدعية والمدعى عليها تم الاتفاق بينهما على ان تقوم المدعية بتوفير 15 سيارة لمدة 12 ساعة يوميا لتوصيل الطلبات اللازمة للمدعى عليها وتوصيل السلع والمنتجات الخاصة بها نظير استحقاق المدعية مبلغ 8910 دنانير شهريا تلتزم المدعى عليها بسداده آخر كل شهر طوال مدة العقد المحدد بسنة واحدة، وبموجب عقد تقديم خدمات توصيل آخر اتفق الطرفان على توفير 30 سيارة لمدة 12 ساعة يوميا لتوصيل الطلبات نظير مبلغ 17820 دينارا شهريا لمدة سنة، وحيث أوفت الشركة المدعية بالتزاماتها العقدية طوال مدة العقد، إلا ان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها، ولم تسدد كامل المبلغ المتفق عليه وتبقى في ذمتها عن العقدين 248 ألف دينار.

وأمام المحكمة قدم وكيل الشركة المدعية المحامي الصايغ حافظة مستندات تؤكد على عدم سداد الشركة المدعى عليها لباقي المبلغ المتفق عليه بالعقدين، مطالبا إدارة الخبراء بندب أحد الخبراء لاحتساب باقي المبالغ المستحقة للشركة المدعية.