عبدالله قنيص



أكد مصدر امني نجاح الانتشار الأمني المنظم مع نهاية العام 2021 وبدء العام الجديد 2022 ودون حملات تفتيش اعتبارية في تنفيذ خطة وزارة الداخلية في احتفالات رأس السنة، مشيرا الى ان تعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف تضمنت الى جانب تقليص الحملات الى أدنى حدود انه لا يتم التضييق على المحتفين في إطار القانون، لافتا الى ان عشرات الاشخاص تم توقيفهم في المخافر لمدة ساعات قبل ان يطلق سراحهم مع أخذ تعهدات عليهم.



وقال المصدر لـ «الأنباء» ان القضايا التي تزامنت مع نهاية عام وبدء عام آخر كانت اعتبارية واغلب المشكلات التي واجهت اجهزة وزارة الداخلية تمثلت في قيام بعض الشباب بالاستهتار والرعونة وهذه المخالفات تم توجيه دوريات الى تلك التجمعات والتعامل معها وحجز مركبات المستهترين وإحالة المخالفين الى جهة الاختصاص، كما تم ضبط 22 بقي في حملة لرجال أمن الاحمدي في مخيمات.



هذا، وقام وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام للواء فراج الزعبي بعقد اجتماع مع عدد من القيادات الأمنية في غرفة اتخاذ القرار وغرفة عمليات الوزارة للوقوف على الجاهزية ومدى استعداد رجال الأمن لتنفيذ الخطة الأمنية، كما قام بجولة ميدانية الى جسر الشيخ جابر الأحمد وعدد من الوجهات البحرية في محافظة حولي والعاصمة وكان في مقدمة مستقبليه مدير عام مديرية أمن حولي اللواء عبدالله العلي ومدير عام مديرية أمن العاصمة اللواء عابدين العابدين.



كما قام بجولات مشابهة في محافظات الأحمدي والفروانية وكان في استقباله مديرو الأمن ومساعدوهم.



على صعيد آخر أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن الإدارة العامة لمباحث السلاح نفذت حملة على مناطق كبد والوفرة والمخيمات بمحافظة الأحمدي وجرى ضبط 10 اشخاص من غير محددي الجنسية يقومون ببيع الألعاب النارية حيث جرت احالتهم الى جهة الاختصاص والتحفظ على المضبوطات والالعاب النارية التي كانوا يعرضونها للبيع.