قال مصدر أمني ان نحو 1500 وافد من أصل 18221 أعلنت وزارة الداخلية إبعادهم إلى بلدانهم كان بسبب حيازتهم أو تعاطيهم المواد المخدرة أو اتجارهم وحيازة مواد مسكرة، مؤكدا ان كل الموقوفين على خلفية حيازة مواد مخدرة او تعاطيها تتم إحالتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبعد التحقيق وثبوت حيازتهم



كميات بسيطة يتم إبعادهم مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد، أما من بحوزتهم كميات كبيرة أو يثبت اتجارهم في المواد المخدرة فيحالون إلى القضاء.



وكانت وزارة الداخلية ذكرت أن عدد الوافدين الذين أبعدوا في العام 2021 بلغ 11177 رجلا و7044 امرأة، وان هؤلاء أبعدوا منذ مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي.