نعت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي النائب الراحل إبراهيم حجازي الذي وافته المنية أمس.



وقالت فوزي إن مجلس الشيوخ فقد أحد أعضائه البارزين، الصحافي والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، مؤكدة أنه كان رمزا للوطنية والإخلاص لكل ما يتعلق بصالح مصر والمصريين.



ووقف مجلس الشيوخ دقيقة حدادا لقراءة الفاتحة على روح الراحل النائب إبراهيم حجازي.



بدوره، تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة م.هشام حطب بخالص التعازي لوفاة حجازي، معرباً عن خالص التعازي لأسرة الراحل.



وتخرج الإعلامي إبراهيم حجازي في المعهد العالي للتربية الرياضية عام 1967، واشتغل ضابطا احتياطا بالقوات الخاصة عام 1957، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح في تأسيس مجلة «الأهرام الرياضي» في يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة. كما قدم برامج عدة في التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير «في دائرة الضوء»، بالإضافة إلى أن له عدة مقالات أبرزها: «خارج دائرة الضوء» في عدد الجمعة بجريدة الأهرام لمدة 22 عاما.