القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



أرسل النادي الأهلي أمس للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالإمارات في الفترة من 3 وحتى 12 فبراير المقبل، رغم استمرار أزمة لاعبي الأهلي الدوليين المرافقين لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة ‎‏من 9 يناير إلى 6 فبراير بتداخل 4 أيام بين البطولتين.



وانضم 8 لاعبين من الأهلي إلى قوائم منتخباتهم النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وهي مصر والمغرب وتونس ومالي، ما يعني أن الأهلي مهدد بفقدان أي لاعب يصل منتخب بلاده إلى نصف نهائي البطولة أو النهائي. الى ذلك، خاطب الأهلي وزارة الشباب والرياضة لتفعيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتمكين العامري فاروق من منصب نائب رئيس النادي فاز به بالتزكية في انتخابات النادي الأخيرة، ولكن اللجنة القضائية رفضت اعتماد القرار وقررت إحالة الأمر لعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل في يوليو المقبل.



من جهة اخرى، أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية التي أجريت أمس الإثنين، عن 3 مجموعات قوية في المسابقة التي ستقام للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية خلال فترة التوقف الحالية بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتنطلق البطولة يوم 12 الجاري بمشاركة أندية الدوري المصري الممتاز (18 ناديا).



وجاءت المجموعات على النحو التالي:



المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد السكندري - إيسترن كومباني - فيوتشر - المصري - المقاصة.



المجموعة الثانية: الأهلي - سموحة - البنك الأهلي - الجونة - الإسماعيلي - المقاولون العرب.



المجموعة الثالثة: الزمالك - فاركو - إنبي - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش.



وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك في كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائي، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثاني، ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائي، كما تقرر أن تلعب فرق نصف النهائي بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان إلى المباراة النهائية في يونيو المقبل وتحديدا أثناء التوقف الدولي.