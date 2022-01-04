الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يستعد 7 لاعبين محترفين في 5 أندية قطرية، لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 6 فبراير المقبل، إذ تنتمي النسبة من اللاعبين الأفارقة المشاركين في البطولة الأفريقية إلى المنتخب الجزائري حيث يمثلهم: بغداد بونجاح «السد»، ياسين براهيمي «الريان»، جمال بلعمري «قطر»، ومهدي تاهرات «الغرافة»، في حين استدعى منتخب غانا نجم السد أندريه آيو، وسيكون نجما العربي يوسف المساكني ضمن قائمة تونس، وأرون بوبيندزا في تشكيلة الغابون.



هذا، وتختتم اليوم مباريات الجولة الـ12 من الدوري القطري، بإقامة 3 مواجهات، حيث يلتقي الدحيل مع الخور في الـ4:10 مساء على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، ويحل الوكرة ضيفا على العربي في الـ6:20 مساء، وفي نفس التوقيت يواجه الريان أم صلال على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.



إلى ذلك، توج الرباع فارس إبراهيم بلقب أفضل رباع في ختام منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال 2021، التي اختتمت مؤخرا في قاعة نادي شقلاوة الرياضي المغلقة التابعة لمحافظة أربيل، وسط مشاركة أكثر من 140 رباعا ورباعة يمثلون 14 دولة. وجاء تتويج القطري فارس إبراهيم بعد تفوقه في وزن 102 كغم، حيث نال ذهبية الخطف بعد أن رفع 156 كغم، وذهبية النتر بعد أن رفع 205 كغم، وذهبية المجموع بإجمالي 361 كغم.