قدمت دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية، مخططاً عاماً للأطعمة التي يجب تجنبها للوقاية من مرض السكري، ومنها اختيار الكربوهيدرات بحكمة، وتجنب تكرارها مثل الخبز الأبيض، المعكرونة والأرز، فضلا عن الحلويات، والمشروبات الغازية، والسكر والحلويات.



وخلصت الدراسة - المنشورة في صحيفة الأغذية الطبية - إلى أن نبات الجينسنج في مقدمة النباتات التي توصف بخصائصها المضادة لمرض السكر، حيث ثبت أنها تخفض مستويات السكر بالدم في غضون 30 دقيقة فقط من تناولها، مشيرة إلى إجراء التجربة على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب جلوكوز الصيام ومجموعة متنوعة من الجينسنج الأحمر الكوري.