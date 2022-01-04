تراجعت حصيلة حرائق الغابات التي أتت الخميس على أحياء بأسرها في عدد من بلدات ولاية كولورادو الأميركية إلى مفقودين بعدما تبين أن الشخص الثالث الذي كان في عداد المفقودين حي يرزق، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد.



وقال جو بيلي، قائد شرطة مقاطعة بولدر، خلال مؤتمر صحافي إن أحد المفقودين الثلاثة «تم العثور عليه حيا وهو بصحة جيدة»، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن المفقودين الآخرين لاتزال مستمرة.

وأتت النيران الخميس على ما لا يقل عن 991 منزلا في أحياء كاملة من سوبريور ولويزفيل، وهما بلدتان تقعان بالقرب من دنفر، كبرى مدن الولاية، فيما صدرت أوامر لـ 33 ألف شخص بإخلاء منازلهم بالبلدتين والعديد منهم غادروا بأقل المقتنيات.



وأوقف تساقط الثلوج الجمعة انتشار الحريق، لكنه أدى أيضا إلى تعقيد عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين.



وقال قائد الشرطة الأحد إن عمليات البحث عن المفقودين «صعبة للغاية بسبب الحطام والحرارة والثلوج».

وأطلق على الحريق اسم «مارشال»، وقد أظهرت مشاهد من الجو شوارع بكاملها وقد تحولت الى أكوام رماد يتصاعد منها الدخان، ودمار شبه كامل. لكن اللافت أن بعض المنازل لم يطاوله أي ضرر.