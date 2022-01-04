أعلنت منصة تويتر الأحد أنها أغلقت نهائيا أحد حسابات النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، وذلك على خلفية انتهاك قواعد الشبكة الاجتماعية حول المعلومات المتعلقة بالوباء.



وأغلقت الشبكة الاجتماعية حساب النائبة الشخصي mtgreenee الذي قامت فيه المؤيدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بإطلاق العديد من المعلومات المضللة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



لكن غرين التي دافعت عن ترامب ومزاعمه غير المثبتة بأن الديموقراطيين سرقوا انتخابات العام 2020 الرئاسية، لا تزال تحتفظ بحسابها المتعلق بكونها عضوا في مجلس النواب RepMTG والذي كانت تستخدمه بشكل أقل حتى الآن.



ولم تحدد الشبكة الاجتماعية التغريدة التي تم تعليق الحساب على أثرها، لكنها أشارت في بيان تلقته وكالة فرانس برس إلى «نظام العقوبات» التدريجي الذي يعلق الحساب بعد عدة انتهاكات.

انتقدت غرين بشدة الأحد هذا الإجراء العقابي، وكتبت في بيان أن تويتر «عدو لأميركا ولا يمكنه مواجهة الحقيقة». واضافت «لا بأس، سأظهر لأميركا أننا لسنا بحاجة إليهم».