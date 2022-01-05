القاهرة - محمد صلاح



اعتبرت المطربة أصالة نصري زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، باعتباره بأعظم حدث في حياتها حققته في 2021، والمثير أن أصالة حذفت المنشور من حسابها على «انستغرام» من دون أسباب.



ونشرت أصالة صورة لها صنعت خصيصا من أجل الاحتفال ببداية عام 2022، وعلقت عليها قائلة: «سنة صعبة وحلوة، كلها كفاح للحياة وللفرح وللأمل، السنة اللي مرت حملت لي أعظم حدث بحياتي، شفت الرجل الحلم الحبيب الحنون الزوج السند».



وتابعت: «بتمنى لكم سنة تشوفوا فيها كل الخير، وكل المحبة وكل المشاعر الحلوة، اللي نحنا بنصنعها ونصمم عليها، الحياة بتنصف محبيها، الحياة بتحب القلب النابض، الروح الغضة، بتحب اللي مابييأس منها».



وأضافت: «كل سنة وبلادكم بخير، وعوائلكم بخير وأرواحكم بخير، سنة سعيدة عليكم حبايبي، وأهلي وكل اللي بحبهم وبيحبوني من غير ما ألتقيهم.. سنة خير عليكم جميعا، من عاصمة الروح الرياض».