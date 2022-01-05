المطلوب لغة تفاهم بيننا وبين الجيل الجديدالريأكشنات و«البراطم» لم تعد طبيعية

عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان خالد أمين ان الجيل الجديد مختلف عن الأجيال السابقة في كل شيء، وعنده لغة خاصة به، لأنه يمتلك العالم في تلفون محمول صغير بين يديه، وقال: لو كنت ولي أمر كنت سأربي أولادي على كل شيء تعلمته من الحياة، وبعد ان يكبروا فهم لا بد ان يعلموني ما يحدث من تطور، فإذا ما واكبنا المستقبل حاليا مع الجيل الجديد فلن يكون هناك لغة تفاهم معهم.



وشدد أمين على أن الفنان لا بد أن يكون حرا لكي يخرج إبداعه ويناقش القضايا دون قيود، معبرا عن سعادته بما حققه من إنجازات كممثل.



وأردف: مبسوط وفرحان لأنني أمتهن التمثيل، ولأنني أعمل مدرسا بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي أقضي فيه أمتع أوقاتي بين طلبتي، لافتا الى أن ما وصل اليه في مشواره كان تحديا لكي يثبت لوالده ان قرار دخول مجال التمثيل والتدريس كان صحيحا.



الى ذلك، أبدى خالد رأيه في بعض السيدات والفنانات اللاتي يلجأن الى حقن البوتكس والفيلر بغرض التجميل، مؤكدا خلال استضافته في برنامج «بصراحة مع»، انهن يقمن بإفساد أشكالهن وتخريب وجوههن، وقال: البوتكس سلاح كيماوي والفيلر مصيبة، فالريأكشنات و«البراطم» لم تعد طبيعية، وهناك بنات صغيرات انجرفن وراء هذا الأمر، «واحس أن أمامي مسوخ».



جدير بالذكر ان الفنان خالد أمين يشارك في بطولة مسلسل «ديستوبيا»، ومعه نخبة من الفنانين، منهم: فيصل العميري، عبدالله التركماني، عبدالله عبدالرضا، غادة الزدجالي، منصور البلوشي، وآخرون، والعمل تأليف حبيبة العبدالله، وإخراج أحمد عبدالواحد، وإنتاج شركة «كتويل للإنتاج الفني»، ويناقش في إطار من الأكشن والغموض عددا من القضايا التي تهم المجتمع.