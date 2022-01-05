بيومي فؤاد نجم كبير وقد يجمعنا عمل فني قريباً

سعيد بنجاح مسرحية «سوبر ماركت» بالرياض ونعرض مسرحية «قحفية وغترة وعقال» في دبي

ياسر العيلة



كشف النجم أحمد العونان في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن انتهائه من تصوير أحدث أعماله مسلسل «نت فلوركس»، وهو عمل كوميدي منوع بنظام الحلقات المنفصلة-المتصلة، وقال: العمل بطولة مشتركة مع النجم الكبير عبدالناصر درويش في التعاون العاشر بيننا بعد النجاحات الكثيرة التي حققناها معا في أعمالنا السابقة، منها على سبيل المثال «عماكور» و«دندرمة» و«سعيد الحظ» و«ياما كان وكان» و«بلوك غشمرة» وغيرها، والمسلسل تأليف ورشة عمل يشارك فيها أكثر من اسم، ومن إخراج عبدالله العراك في التجربة الثانية له بالإخراج الدرامي عقب تجربته الأولى مسلسل «ياما كان وكان» الذي تم عرضه في رمضان الماضي.



وأضاف: يضم «نت فلوركس» مجموعة من النجوم، منهم محمد عاشور وسلطان الفرج ونورة العميري وفتات سلطان، ومن السعودية طارق الحربي، معربا عن تفاؤله الشديد لهذا العمل، مؤكدا أنه سيكون من الأعمال التي ستنافس بقوة في السباق الرمضاني المقبل.



وعن وجود مسلسل تلفزيوني جديد لـ «قروب البلام» لشهر رمضان ايضا، خاصة أنهم غابوا رمضان الماضي، أوضح: حتى الآن لا يوجد شيء، والجمهور دائما يسألني عن عمل تلفزيوني لنا في رمضان، ربما بعد عودتنا من دبي التي سنغادر لها اليوم (الأربعاء) لعرض مسرحيتنا «قحفية وغترة وعقال» هناك خلال «الويك اند»، ربما نجتمع أنا والبلام ونرى إمكانية تقديم عمل لرمضان.



وحول النجاح الكبير الذي حققته مسرحيتهم «سوبر ماركت»، خلال عرضها الأخير بالمملكة العربية السعودية في موسم الرياض، رد: نحن سعدنا بالحفاوة الكبيرة التي حظيت بها المسرحية في المملكة، وتقديمنا 21 عرضا بناء على رغبة الجمهور السعودي الذي طالبنا بتمديد العروض، مشيرا الى أنه من المتوقع عرض «سوبر ماركت» في الكويت عيد الفطر المقبل.



اما عن عن لقائه في الرياض بالنجم الكوميدي المصري بيومي فؤاد، فقال: بيومي فؤاد من الفنانين الذين أعشقهم، فهو نجم كوميدي كبير، ومن أكثر الفنانين تواضعا واحتراما، ومتابع جيد جدا لجميع الأعمال الخليجية، مضيفا: إن شاء الله يجمعني عمل معه، سواء في فيلم أو مسلسل، وقد تحدثنا في هذا الأمر خلال لقائي معه بالرياض، حيث كان يعرض مسرحيته «عائلة تسي». وأكمل العونان: أنا وبيومي فؤاد نشبه بعضنا في اللون الكوميدي الذي نقدمه، وأعتقد أننا سنحقق النجاح بإذن الله في حالة اجتمعنا معا في عمل فني، مستدركا: ومن الفنانين المصريين الذين جلست معهم أنا والنجم حسن البلام الفنان مصطفى خاطر، وهو شخصية جميلة بمعنى الكلمة بجانب كونه فنانا موهوبا أيضا.