بيروت - بولين فاضل



تحدثت الفنانة ميريام فارس عن مسيرتها الغنائية وعما إذا كانت تشعر بالرضى عنها بعد عشرين عاما من العمل، وقالت: عندما أنظر إلى مسيرتي لا يمكنني سوى النظر إلى حياتي بالكامل خلال العشرين سنة الماضية، حيث إن أكبر إنجاز حققته هو العائلة والأولاد.



وعما إذا كانت تفكر في خوض تجربة الدراما مرة أخرى بعد نجاحها في مسلسل «اتهام»، قالت ميريام، خلال استضافتها في قناة «سكاي نيوز عربية»: بكل صراحة تعبت كثيرا أثناء تصوير مسلسل «اتهام»، وحينها قلت «أنا لست ممثلة، دعوني في الغناء والوقوف على المسرح»، وللحقيقة هذا المسلسل أخذ مني طاقة كبيرة، ولأنني بكيت بكثرة في العمل عشت هذه الحالة، فلم أكن أمثل، وعندما كنت أتحدث مع الممثلين المشاركين معي في العمل، خصوصا المصريين منهم، كنت أطلب منهم أن يعلموني كيفية التمثيل دون أن أعيش الدور على أرض الواقع، فقالوا لي «كي تكوني ممثلة حقيقية، ما فعلته هو الصحيح»، وبما أن أغلبية السيناريوهات التي تلقيتها في تلك الفترة كانت درامية، بعدما نجحت في الأداء الدرامي، قررت ألا أقدم الدراما في وقتها، ولكن اليوم بعد مرور سنوات اشتقت للدراما، وأنا في طور قراءة السيناريوهات لأفلام ومسلسلات، ومن الممكن أن تروني في عمل قريبا.