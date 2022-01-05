الدوحة - فريد عبدالباقي



يحتضن ستاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية (الدوحة) بطولة كأس السوبر التركي لكرة القدم 2021 التي تجمع فريقي بشكتاش بطل الدوري التركي وبطل الكأس في الموسم الماضي، وأنطاليا سبور وصيف كأس تركيا في الـ8:45 مساء اليوم، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في قطر وخارج تركيا وألمانيا.



وحددت اللجنة المنظمة للبطولة بالاتفاق مع وزارة الصحة القطرية نسبة الحضور الجماهيري في اللقاء بحد أقصى 25% من سعة ستاد أحمد بن علي.



ويملك بشكتاش 8 ألقاب في خزائنه كان آخرها في نسخة 2006، فيما لم يتمكن أنطاليا سبور من الفوز باللقب من قبل.



وعلى صعيد المباريات الودية، يخوض منتخب الجزائر حامل لقب كأس أفريقيا 2019 لقاء وديا أمام منتخب غانا المقرر لها في الـ7:00 مساء اليوم على ستاد المدينة التعليمية المونديالي، على هامش معسكر المنتخبين في الدوحة استعدادا لبطولة كأس أفريقيا لكرة القدم. إلى ذلك، أعلن النادي العربي عن إصابة نجمه التونسي يوسف المساكني فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون.



وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان له: أثبتت اختبارات (كوفيد-19) التي أجريت على المساكني في قطر أن نتيجة التحليل إيجابية، علما أن المساكني قد شارك يوم 30 ديسمبر الماضي خلال مواجهة فريقه العربي أمام أم صلال، التي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ11 للدوري.



وبين الاتحاد في البيان الذي نشره أن قوانين ولوائح كأس أمم إفريقيا الحالية «لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد أغلقت بتاريخ 30 ديسمبر»، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد بإمكانية تغيير لاعب بعد التاريخ المذكور حتى ولو أصيب بالفيروس، وفقا لما جاء في البيان.



السد يعزز صدارته



من جهة اخرى، عزز نادي السد صدارته للدوري القطري بفوزه المهم على السيلية 2-0، في افتتاح مباريات الجولة الـ12 من المسابقة، خلال اللقاء الذي جرى بين الفريقين مساء أول من أمس على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر. سجل هدفي السد نجمه أكرم عفيف في الدقيقتين (42 «ركلة جزاء» و62)، وبهذا الانتصار رفع السد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الدوري وله مباراة مؤجلة مع الوكرة، فيما استقر السيلية في قاع الجدول برصيد 5 نقاط.



وفي مباراة ثانية، واصل الأهلي انتفاضته في الدوري بتحقيقه فوزا غاليا على قطر بهدف نظيف سجله عبدالرشيد أومارو في الدقيقة (57) ليحصل العميد الأهلاوي على النقطة الـ12، في المركز التاسع بفارق الأهداف عن فريق قطر. وفي مباراة ثالثة، أجهض الغرافة مغامرة فريق الشمال بفوز مثير 3-2، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي. سجل أهداف الغرافة عمرو سراج وغابريال بيريز والجزائري سفيان هني في الدقائق (41 و76 و81)، بينما أحرز هدفي الشمال الكولومبي جايسين إسكوبار والعراقي أمجد عطوان في الدقيقتين (34 و92). وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الغرافة إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد الشمال عند 9 نقاط.