القاهرة - سامي عبدالفتاح



كشف وزير الرياضة والشباب المصري د.أشرف صبحي أنه التقى المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش لمراجعته في تصريحاته الأخيرة التي أحدثت جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية المصرية، عندما أعلن أن التأهل إلى بطولة كأس العالم، هو السبب الذي جاء من أجله، وأضاف أنه لا يعد بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية التي ستجرى بعد أيام في الكاميرون.



وقال صبحي عن تفاصيل هذا اللقاء إن كيروش مدرب عالمي وتوليه قيادة «الفراعنة» أمر مفيد جدا للفريق، خاصة أننا كنا نفتقد في السابق للروح القتالية التي اتسم بها منتخب مصر على مدار سنوات، وظهرت بقوة في بطولة كأس العرب، مضيفا: «تحدثت مع كيروش حول أهمية بطولة كأس الأمم الأفريقية بالنسبة لمصر التي فازت بها 3 مرات متتالية و7 مرات في التاريخ، وتفهم كيروش ذلك، وأنه ولاعبيه سيلعبون للفوز في كل مباراة، وصولا للقب الثامن رغم قوة المنافسين من المنتخبات الأفريقية، المتخمة بلاعبيها المحترفين في الدوريات الأوروبية».



وأضاف صبحي: «أعدنا مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، حيث لم تصلنا بشكل رسمي أي ردود من الجهات القضائية حول مخالفات المجلس، ولكن ما وصل للوزارة حكم قضائي لصالح مجلس إدارة وتم تنفيذه بعودة المجلس لممارسة مهام عمله، وأمر المخالفات ما زال منظورا أمام الجهات المعنية». وفي شان آخر، وبعد عامين من اللجان المؤقتة في إدارة اتحاد الكرة المصري، يجرى اليوم انتخاب مجلس إدارة جديد بنظام القائمة المغلقة، تحت مراقبة وإشراف كيني جون ماري، مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويستضيف مشروع الهدف بـ6 أكتوبر انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الإدارة الجديد الذي سيدير اتحاد الكرة حتى نهاية 2024، وتحديدا بعد انتهاء أولمبياد باريس المقرر لها يوليو وأغسطس من نفس العام.



وتتنافس قائمتان في هذه الانتخابات، تضم القائمة الأولى جمال علام (الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق) رئيسا، وخالد الدرندلي (أمين صندوق النادي الأهلي سابقا) نائبا للرئيس، ومحمد حلمي مشهور (عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود) عضوا، ومحمد أبو الوفا (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا) عضوا، وحازم إمام (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا) عضوا، ومحمد بركات (مدير المنتخب الوطني سابقا) عضوا، وإيهاب الكومي (عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح) عضوا، وعامر حسين (رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول) عضوا، ودينا الرفاعي (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا) عضوا.



فيما ضمت القائمة الثانية، وأغلبها من أبناء محافظة سوهاج في صعيد مصر: محمد إبراهيم (رئيس نادي بولاق الدكرور) رئيسا، ومحمد حسني (عضو مجلس إدارة نادي سوهاج) نائبا للرئيس، والأعضاء: مؤمن جاد (مدير كرة بنادي سوهاج)، وأسامة محمود (مدير فني بنادي طهطا بسوهاج)، ومحمد حسن (أمين صندوق نادي طهطا بسوهاج)، ومصطفى محمد (عضو فرع سوهاج)، وحامد مرتضى (عضو مجلس إدارة نادي المراغة بسوهاج)، وإسلام عبد رب النبي (عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج)، ونيفين جمال (لاعبة معتزلة).