بيروت ـ ناجي شربل



ألحق شباب الساحل الوصيف خسارة رابعة بالأنصار حامل اللقب، بفوزه عليه 3-2، في المباراة التي جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثامنة من الدوري العام الـ62 لكرة القدم.



سجل للساحل فضل عنتر (2) ومحمد حيدر، وللأنصار كريم درويش (2)، وهو الفوز الخامس للساحل الذي رفع رصيده الى 17 نقطة، وعوض سقطته في المرحلة الأخيرة أمام سبورتنغ بيروت في حين تجمد رصيد الأنصار عند 8 نقاط.



وإثر المباراة، تقدم مدرب الأنصار الألماني روبرت جاسبرت باستقالته في محاولة لإحداث صدمة في الفريق.



وتردد في وقت سابق أن مقربين من نادي الأنصار قد أجروا اتصالات بالمدرب التونسي طارق جرايا الذي سبق له العمل في لبنان مع ناديي السلام زغرتا والنجمة.



وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، حسم البرج «ديربي» مدينة برج البراجنة بفوزه على جاره شباب البرج 2-0. وهذا الفوز الثالث للبرج الذي رفع رصيده الى 14 نقطة، كما أنه التعثر الرابع لشباب البرج الذي استقر رصيده عند 8 نقاط.



وعلى ملعب العهد على طريق المطار، تبادل سبورتنغ بيروت مركز وصيف القاع مع الصفاء الذي تراجع إلى المركز الأخير بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، وهذا الفوز الثاني تواليا لسبورتنغ بعد فوز أول على شباب الساحل في المرحلة السابعة، فرفع رصيده إلى 7 نقاط، والتعثر الرابع للصفاء الذي استقر رصيده عند 6 نقاط.



واحتفظ العهد بصدارة الدوري بفوزه على مضيفه الاخاء الاهلي عاليه 1-0 في المباراة التي احتضنها ملعب امين عبدالنور البلدي في بحمدون، الأحد الماضي ليرفع رصيده الى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، فيما عانى الاخاء الاهلي من خسارته الخامسة وتجمد رصيده عند 7 نقاط وتراجع إلى المركز الثامن، كما انتزع التضامن صور تعادلا غاليا من ضيفه النجمة 1-1، وهو التعادل الرابع للنجمة الوصيف بـ16 نقطة، فتخلف بفارق 4 نقاط عن العهد، كما انه التعادل الخامس للتضامن الذي رفع رصيده الى 8 نقاط واحتفظ بالمركز السابع.