نفى رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة، الملا عبدالغني بردار أنهم (أي حركة طالبان) خططت لاغتيال الرئيس السابق أشرف غني، بعد أن تمكنت الحركة من السيطرة على كابول.



وأضاف بردار - في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة خاما برس الأفغانية امس «أن هناك عددا من المسؤولين والسياسيين السابقين لايزالون يعيشون في كابول بسلام ولم يلحق بهم أي ضرر».



وأوضح، أنه تم الإعلان عن عفو عام ينطبق على الجميع بمن فيهم الرئيس السابق.



وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة إنه «يتعين على المجتمع الدولي الإفراج عن أموال أفغانستان والسماح لها بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى» داعيا العالم للاعتراف بطالبان.



الى ذلك، فرض مسؤولو طالبان في مقاطعة هيرات بغرب أفغانستان قواعد جديدة تلزم متاجر الملابس بخلع رؤوس تماثيل عرض الأزياء النسائية، قائلين إنها لا تتفق مع الإسلام. وقال مسؤول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المقاطعة، عزيز الرحمن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) امس: «إنها أصنام، يجب القضاء عليها».